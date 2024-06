Le « royaume des piétons » que veut créer l’administration de Valérie Plante dans le Vieux-Montréal commencera à prendre forme cet été. Comme prévu, quatre premiers secteurs très achalandés seront piétonnisés cet été, à savoir la Place d’Armes, la place Jacques-Cartier, la rue Saint-Paul et la rue de la Commune.

C’est ce qu’a confirmé la Ville de Montréal en début de journée, lundi, en réitérant que l’ensemble du Vieux-Montréal sera « sécurisé progressivement par des mesures d’apaisement » d’ici 2030.

L’annonce du vaste plan de revitalisation de ce quadrilatère, délimité par l’axe de la Place d’Armes et des rues Saint-Antoine, Berri et de la Commune, avait d’abord été évoquée l’an dernier, en mai 2023, à l’occasion du deuxième Sommet Climat Montréal. La mairesse Valérie Plante avait alors soutenu que le Vieux-Montréal deviendra progressivement « le royaume des piétons ».

D’abord, sur la Place d’Armes, on transformera les rues périphériques en rues partagées. Le tronçon de rue devant la basilique Notre-Dame sera quant à lui piétonnisé de façon « pérenne » et permanente.

Sur la rue de la Commune, Montréal veut créer un « corridor de mobilité durable » entre le boulevard Saint-Laurent et Berri, à l’instar de ce qui se prépare plus au nord, sur le boulevard Henri-Bourassa. Le projet élargirait notamment l’espace piéton tout en maintenant les terrasses, en plus de prévoir l’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle du côté sud de la rue.

Celle-ci sera par ailleurs mise en sens unique et la circulation automobile sera fortement limitée. Seuls les autobus urbains, touristiques ou scolaires, ainsi que les taxis, les livraisons locales et les véhicules d’urgences, y auront accès.

Quant à la place Jacques-Cartier et la rue Saint-Paul, qui sont déjà piétonnisées pendant la saison estivale depuis quelques années, elles le resteront toutes deux désormais à l’année. Montréal espère ainsi préserver « un attrait touristique prisé par les nombreux visiteurs de ces zones ».

Une opposition qui demeure

La place Jacques-Cartier, déjà piétonnisées pendant la saison estivale depuis quelques années, le restera désormais à l'année.

« En replaçant les gens au cœur de l’espace public et en facilitant la cohabitation avec les autres usagers, ce projet ancre notre quartier historique dans l’air du temps et vise une plus grande inclusivité, au bénéfice de tous et de toutes », a fait valoir lundi la responsable de la mobilité au comité exécutif, Sophie Mauzerolle.

À ses yeux, « les personnes qui habitent le secteur et celles qui le visitent vivront une expérience améliorée qui favorisera son attractivité et son dynamisme ».

Saluée par plusieurs organismes, la transformation du Vieux-Montréal suscite néanmoins son lot d’opposition locale. Fin avril, La Presse révélait qu’un sondage effectué par la Société de développement commercial (SDC) locale montrait que 54 % des commerçants, habitants et travailleurs sondés sont défavorables ou très défavorables au plan de l’administration Plante.

La grande majorité des 142 individus sondés par la SDC s’inquiétaient alors entre autres du « risque de congestion » et des « enjeux de logistique opérationnelle quotidienne », indique le sondage. Plusieurs y voient toutefois un impact positif sur la perception du quartier par les visiteurs (38 %) et une « réduction des nuisances liées aux voitures » (37 %). Le sondage a été réalisé du 25 mars au 15 avril dernier.

Dans un communiqué de presse, la Ville, elle, fait valoir que les infrastructures routières du Vieux-Montréal « subissent une forte pression en raison de la circulation de transit », d’autant plus que la configuration actuelle « met à risque la sécurité des déplacements des piétons et des usagers plus vulnérables de la route ». L’objectif est donc double : réduire la pression sur le Vieux-Montréal et limiter la circulation de transit.

L’accès aux différents stationnements qu’on peut retrouver dans le Vieux-Montréal sera maintenu, a persisté l’administration, en assurant que « tous les déplacements des résidents » ont été pris en compte dans le processus. Pour la suite, « les prochaines phases continueront d’évoluer en prenant en compte les résultats de chaque phase », a promis la municipalité, qui tiendra d’autres consultations au gré du temps.

Composé de commerçants, de résidants, d’institutions culturelles et d’organismes environnementaux ou gouvernementaux, le comité de concertation du Vieux-Montréal a été impliqué de près dans ce dossier.

