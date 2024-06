L’opposition officielle veut entendre les explications du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et l’arrondissement de Ville-Marie au conseil municipal, en lien avec la fermeture de plusieurs terrasses pour des raisons de sécurité, en pleine fin de semaine du Grand Prix.

Dans un communiqué, Ensemble Montréal affirme que cette séance plénière serait « cruciale pour garantir l’imputabilité au sein de la Ville de Montréal et s’assurer que notre métropole ne soit plus jamais ainsi discréditée », en déplorant que la mairesse Valérie Plante n’ait jusqu’ici « apporté aucune réponse aux nombreuses questions soulevées par les commerçants sur la gestion chaotique de cette situation ».

Vendredi soir, quatre restaurants de la rue Peel ont eu une mauvaise surprise, quand le SIM a forcé la fermeture de leurs terrasses pour des raisons de sécurité, en plein week-end du Grand Prix. Les terrasses ont pu rouvrir samedi, mais sans les chapiteaux qui les protégeaient, les laissant ainsi exposées à la pluie.

Rapidement, les restaurateurs se sont plaints d’un excès de zèle, alors que le SIM, de son côté, a assuré les avoir avertis 10 jours avant l’intervention.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est ensuite dite « désolée » que cette intervention ait mené à un « chaos sur la rue Peel », en insistant cependant sur l’importance de respecter les règles de sécurité. Elle a affirmé qu’un « post-mortem administratif » aurait lieu en début de semaine pour démêler les évènements. En matinée lundi, en ondes, elle a de nouveau parlé d’un « problème de communication ».

Or, aux yeux de l’opposition, plusieurs interrogations demeurent, dont de savoir « comment le Ferreira Café et ses voisins ont-ils pu obtenir un permis de l’arrondissement de Ville-Marie si leurs terrasses étaient non conformes », ainsi que les raisons d’une telle opération du SIM « en pleine période d’achalandage à 21 h, plutôt que dans les jours précédant les festivités » du Grand Prix.

« La mairesse et son cabinet étaient-ils au courant de ces opérations dans Ville-Marie ? », s’interroge également l’opposition, qui y voit une affaire ayant « terni l’image de la métropole ».

Bref, l’heure est à la transparence, dit l’opposition, qui y voit une occasion de « rétablir la confiance des citoyens ». « Les Montréalais méritent des réponses, mais vu la lenteur de sa réaction à ce cafouillage monumental, nous doutons fortement de sa capacité à faire toute la lumière de manière rigoureuse et transparente », a illustré le conseiller Julien Hénault-Ratelle, critique en développement économique.

Son collègue Adbelhaq Sari, porte-parole des questions de sécurité, en a rajouté. « Ce cafouillage va bien au-delà d’un problème de communication, et quelqu’un doit être tenu responsable », a-t-il dit.