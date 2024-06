(Montréal) Les Montréalais sont invités à une journée portes ouvertes samedi à l’hôtel de ville, 10 h à 16 h, afin de souligner sa réouverture après cinq ans de travaux majeurs.

La Presse Canadienne

Des activités familiales, de l’animation et des prestations musicales sont notamment prévues.

« Les citoyennes et les citoyens auront par ailleurs la chance de déambuler dans l’hôtel de ville et d’admirer l’architecture de ce lieu emblématique, en plus de découvrir les nouveaux espaces accessibles au public », indique un communiqué publié vendredi soir par la Ville de Montréal.

L’entrée se fait via la place Vauquelin sur la rue Notre-Dame Est.

Les travaux à l’hôtel de ville de Montréal ont coûté 211 millions. La réfection de cet immeuble, tout en y préservant le caractère patrimonial, s’est amorcée en 2019.