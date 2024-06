2 articles Grand Montréal

Habitations appartenant à l’État Des taudis publics

Les taudis ne sont pas l’apanage de propriétaires privés sans scrupules. Dans l’est de Montréal, l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) loge des familles à faibles revenus dans des HLM dont les murs sont criblés de trous et qui empestent la moisissure. Ailleurs dans la métropole, des bâtiments appartenant à Montréal visités par les inspecteurs municipaux sont frappés d’amendes pour cause d’insalubrité ou d’infraction à la réglementation sur les incendies. Un dossier de Gabrielle Duchaine et de Philippe Teisceira-Lessard.