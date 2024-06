Le chantier aura près d’un an de retard

Le mégachantier du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine aura minimalement près d’un an de retard, la fin de la fermeture de trois voies sur six de l’infrastructure étant désormais prévue à l’automne 2026, a appris La Presse.

C’est ce qu’ont indiqué plusieurs sources, jeudi, en marge d’une rencontre du comité directeur de Mobilité Montréal, responsable de coordonner les entraves dans la région métropolitaine, en présence de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault. Celle-ci doit faire une annonce sur le sujet au cours du mois de juin.

À court terme, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) ne sera pas en mesure de faire passer les travaux dans le deuxième tube cet été, comme cela était prévu. Le nouvel échéancier officiel pour cette opération est reporté au printemps 2025.

L’ensemble du chantier, comprenant les deux tubes, doit quant à lui être repoussé de plusieurs mois, voire presque un an. La levée des entraves routières, autrement dit la fermeture de trois voies sur six, n’aura pas lieu avant l’automne 2026, alors que cela était promis en novembre 2025. La fin du projet, fixée à 2026, pourrait donc aller à encore plus loin.

Selon nos informations, plusieurs facteurs ont pesé dans la balance. D’abord, l’arrêt des travaux pendant deux semaines l’été dernier en raison de moisissures découvertes dans un segment du corridor de service est avancé comme une principale cause.

Il semble également que les tours de ventilation de l’infrastructure soient dans un état nettement plus dégradé qu’on ne croyait et que des travaux supplémentaires seront nécessaires. Les travaux se seraient par ailleurs révélés plus complexes qu’anticipé lors de travaux de bétonnage dans le tunnel, qui demeure néanmoins sécuritaire.

« Le chantier du tunnel est excessivement complexe et c’est la première réfection du genre en 60 ans. Nous poursuivons le travail […] malgré les retards causés par des situations hors de notre contrôle. Les mesures d'atténuation seront ajustées », a indiqué le cabinet de la ministre Guilbault, en réponse à nos questions.

Un scénario télégraphié

Dès octobre 2023, le gouvernement avait télégraphié ses intentions, un an après le début du mégachantier dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, en confirmant que certains retards étaient déjà observés.

On comptait toutefois à ce moment accélérer certains travaux durant la période hivernale. « Au printemps, on aura une idée plus précise de ce qui s’en vient », s’était limité à dire le directeur des grands projets du Grand Montréal au MTMD, Martin Giroux.

À ce stade, on ignore encore si le coût du projet évoluera à la hausse en raison de ce report, mais on peut présumer que oui. D’autres détails devraient être donnés à cet égard lors de l’annonce gouvernementale.

Aux dernières nouvelles, la facture atteignait environ 2,5 milliards de dollars. Des enveloppes demeuraient néanmoins prévues depuis le début du projet pour anticiper les « risques financiers » qui pourraient justement survenir en cours de route.

Des négociations sont en cours avec le consortium Renouveau-La Fontaine (RLF), composé de Dodin Campenon Bernard SAS, Eurovia Infra et Pomerleau inc., pour ouvrir un maximum de voies le plus rapidement possible. Une ouverture par séquences serait envisagée.

La Métropolitaine affectée ?

Dans les coulisses, certains acteurs craignent que le report du mégachantier du tunnel La Fontaine repousse l’autre grand défi se profilant en matière d’infrastructures : la rénovation de fond en comble des structures surélevées de l’autoroute Métropolitaine, sur une distance de 11,4 km, un chantier évalué à « quelques milliards ». L’idée est de ne pas multiplier deux chantiers avec autant d’incidence sur le réseau routier.

Ces travaux seront divisés en deux phases : la partie est, sur une distance de 5,2 km entre le boulevard Saint-Laurent et le boulevard Provencher, sera reconstruite en priorité par le MTMD. Ce tronçon se trouve tout près de la jonction de l’autoroute 25, qui relie l’autoroute Métropolitaine au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Sur son site web, le ministère des Transports indique que les travaux sont toujours « en planification » pour cet axe névralgique où circulent quotidiennement quelque 190 000 véhicules, dont 13 % de véhicules lourds.

À l’automne 2022, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait qualifié les travaux actuels au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine de « bon coup de pratique » pour ceux qui seront réalisés sur l’autoroute Métropolitaine. « Je ne veux pas faire peur à personne, mais la réalité, c’est que nos infrastructures – on a fait Turcot, on a fait Champlain – arrivent à échéance pas mal toutes en même temps », avait-elle noté.