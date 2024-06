Ensemble, la Société d’habitation et de développement de Montréal et l’Office municipal d’habitation de Montréal ont été mis à l’amende à 23 reprises par les inspecteurs municipaux depuis 2020, selon les recherches de La Presse.

L’administration Plante a demandé « des travaux au plus vite » pour rénover des logements sociaux en très mauvais état dans l’Est de Montréal.

La Presse a révélé vendredi matin que des résidents des Habitations Marie-Victorin devaient vivre dans des conditions déplorables, avec de multiples trous dans les murs, des plafonds défoncés et même des impacts de balle encore visibles.

« Je veux que ces familles-là soient accompagnées pour trouver un autre logement, pour ne pas habiter dans des conditions de même et qu’on fasse des travaux au plus vite. Et là je suis polie en disant au plus vite », a réagi la mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, au 98,5 FM. Les Habitations Marie-Victorin se trouvent dans son arrondissement.

« C’est absolument épouvantable. On est tous choqués », a-t-elle continué. « Ce n’est pas acceptable. Il n’y a personne qui accepte ça qu’il y ait des plafonds avec des sacs à poubelle au-dessus de la douche. »

Mme Bourgeois a aussi pointé du doigt Québec, affirmant que les HLM appartiennent « officiellement au gouvernement du Québec » tout en étant gérées par l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM).

« Quand on a des enfants qui saignent du nez, c’est qu’on a un méchant problème », a-t-elle ajouté. « Ce n’est pas parce que c’est l’OMHM que c’est plus acceptable. »

L’opposition à l’hôtel de ville a mis la faute sur l’administration municipale.

« La Ville de Montréal qui se met elle-même à l’amende. On aura tout vu », a réagi le chef de l’opposition Aref Salem. « L’administration Plante disait vouloir sévir contre les proprios négligents. Vu qu’elle semble être indifférente à ses contraventions, quelle est la prochaine étape pour sévir et remédier à sa propre négligence ? »