L’humidité et la construction n’ont pas empêché les amateurs de Formule 1 d’inonder les rues du centre-ville jeudi, pour fêter le commencement du Grand Prix du Canada.

Ils étaient des milliers de férus de course automobile à arpenter les rues du centre-ville, en après-midi. La rue Crescent, piétonnisée de bout en bout jusqu’au 10 juin, inaugurait une nouvelle édition du célèbre Festival Grand Prix. Le long des trottoirs, des kiosques proposaient aux passants des activités thématiques, des démonstrations de produits et des rafraîchissements bien nécessaires en cet après-midi lourd d’humidité.

Pour Lydia Sissaoui, étudiante de l’Université Concordia venue profiter de l’évènement, assister à une course du Grand Prix serait un rêve. En attendant qu’il se réalise, la jeune Ontarienne compte profiter de toutes les activités gratuites entourant l’évènement. « C’est ma première fois à Montréal pour la F1, il faut que j’en retire le plus possible ! », a-t-elle lancé, à travers la musique pop qui jaillissait des haut-parleurs.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La rue Sainte-Catherine était ornée d’affiches du Grand Prix.

Plus au sud, la rue Sainte-Catherine s’était aussi métamorphosée en l’honneur du Grand Prix. Les vitrines de boutiques éphémères exposant de rutilants objets souvenirs se succédaient, et des panneaux publicitaires de pilotes et de bolides ponctuaient l’horizon. Or, impossible de ne pas remarquer les travaux qui entravaient les festivités entre les rues Stanley et Mansfield.

Des commerçants « abandonnés »

Le tronçon éventré de Sainte-Catherine, en chantier depuis mars, met à mal les commerçants et restaurateurs enclavés par les cônes orange, d’après Alain Creton, propriétaire de la brasserie française Alexandre et fils, située rue Peel. « Notre mairesse sait très bien qu’ici dans le centre-ville, on souffre des travaux », a lancé le restaurateur devant son établissement, dont la terrasse luxueuse accueillait une vingtaine de convives en milieu d’après-midi.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Alain Creton, propriétaire du restaurant Chez Alexandre et fils, profite chaque année de la venue du Grand Prix à Montréal.

Le restaurateur a déploré que Valérie Plante ne soit jamais venue faire acte de présence sur l’artère isolée. « Pourquoi elle ne vient pas nous encourager juste cinq minutes ? Ça ferait du bien à tout le monde », a ajouté celui qui est également président de l’association des commerçants de la rue Peel.

Selon Alain Creton, le Grand Prix rapporte près de 150 000 $ de profit additionnel à son restaurant, chaque année. Une somme qui serait peut-être menacée, si l’écurie Williams n’avait pas installé son espace réservé aux supporteurs de l’autre côté de la rue Peel, dans les Cours Mont-Royal. « Grâce à eux, Peel fait rayonner le Grand Prix », ajoute le commerçant.

Les entraves routières n’ont pas fait peur à Victoria Parker, une fan « pure et dure » de course automobile qui marchait le long de la rue Sainte-Catherine. La jeune femme, qui a fait une heure de route pour se rendre au centre-ville avec son copain, avait l’intention de « participer au plaisir » que le Grand Prix a à offrir. « Je n’ai pas réussi à acheter de billets pour aller voir la course, mais j’ai très hâte de la suivre sur un grand écran sur l’île [Sainte-Hélène] », a-t-elle ajouté.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Victoria Parker et son copain ne se sont pas laissé déranger par les travaux de la rue Sainte-Catherine.

Des athlètes dans les rues

Ceux qui prenaient part à la frénésie du Grand Prix au centre-ville pouvaient espérer croiser des visages connus. En après-midi, les Cours Mont-Royal grouillaient de passionnés venus rencontrer James Vowles, le directeur de l’écurie Williams.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’espace évènementiel de l’écurie Williams dans les Cours Mont-Royal

Attirer le public vers la fan zone a d’abord été « un peu difficile, avec la construction autour », a commenté le gérant de l’évènement, mais la salle était comble, mercredi, pour une présentation des pilotes Alex Albon et Logan Sargeant.

Rue Crescent, une petite foule était réunie autour d’une scène, où se déroulait la classique compétition d’arrêt aux puits. Le boxeur Jean Pascal et la nageuse Mary-Sophie Harvey rivalisaient, pistolet pneumatique en main, pour changer les pneus d’une véritable voiture de course le plus rapidement possible. Sous les encouragements du public, la nageuse a fini par l’emporter sur son adversaire.

« Je ne pensais pas pouvoir ajouter ça à mon CV, mais ça se prend bien ! », a plaisanté Mary-Sophie Harvey, après son passage sur scène. En marge de la foule, l’athlète olympique s’est réjouie de pouvoir participer aux célébrations autour du Grand Prix cette année. « En tant qu’athlète, je trouve toujours ça inspirant de voir d’autres athlètes compétitionner », a-t-elle ajouté.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Une coiffe aux couleurs de l’écurie au cheval cambré.