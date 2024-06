La Presse a appris que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) étudie sérieusement la possibilité de fusionner ses deux postes de l’est du centre-ville, qui couvrent des secteurs au cœur de la crise de l’itinérance.

Les policiers du poste 22, situé près des bureaux de Radio-Canada, seraient intégrés au poste 21, installé dans l’îlot Voyageur, selon le scénario actuel. La décision est toutefois délicate, puisque le conseil municipal a voté un moratoire sur la fermeture de postes.

La police n’a pas directement confirmé les informations de La Presse, mais a indiqué avoir « entrepris une réflexion sur la façon d’assurer la couverture policière dans le secteur ». Le bail du poste 22 arrivera « à échéance au début de 2025 ».

« Différentes options sont à l’étude en ce moment pour répondre aux besoins de la population, tout en tenant compte des réalités du secteur », a affirmé la chargée de communications Anik de Repentigny, par courriel.

« Des échanges sont en cours avec les instances municipales », a-t-elle ajouté. « Dès qu’une proposition complète sera disponible, le SPVM s’adressera à la Commission de la sécurité publique, comme il s’est engagé à le faire en avril dernier. Le projet proposé pourra ainsi faire l’objet de consultations. »

Le cabinet de la mairesse Valérie Plante n’a pas voulu faire de commentaire. « On a pleinement confiance en notre chef de police pour mener à bien la mission et les opérations du SPVM pour veiller sur la sécurité des Montréalaises et Montréalais », a indiqué l’attaché de presse Simon Charron.

« Mes policiers devraient être sur la route »

La question des fusions de postes de quartier du SPVM revient périodiquement dans l’actualité.

En 2022, le chef Sylvain Caron avait surpris les élus en annonçant qu’il ne croyait « plus à la structure actuelle » du corps policier avec ses 30 postes de quartier. « Actuellement, je maintiens des bâtiments et je mets des policiers dans des bâtiments […], alors que mes policiers devraient être sur la route », dénonçait-il, affirmant qu’il déposerait un plan incluant des fermetures de postes.

Valérie Plante avait rapidement fermé la porte à ce scénario. M. Caron a quitté ses fonctions trois mois plus tard.

Dans la foulée, l’élu de l’opposition Abdelhaq Sari avait fait voter par le conseil municipal un moratoire sur la fusion de postes en l’absence d’un plan d’ensemble soumis à la consultation, moratoire déjà adopté par la même instance en 2020.

« Je suis outré d’apprendre que le SPVM considère fusionner à nouveau deux postes de quartier, en particulier le PDQ 22 situé dans le Village considérant les besoins criants en matière de sécurité dans ce quartier », a réagi M. Sari, cette semaine, dans une déclaration écrite. « D’autant plus que les élus du conseil municipal, y compris les membres de l’administration Plante, ont adopté à l’unanimité trois motions au cours des dernières années demandant que le SPVM présente un schéma de couverture policière avant de procéder à toutes nouvelles modifications concernant le nombre de postes de quartier ou leur emplacement. Nous attendons d’ailleurs ce nouveau schéma. »

Avec la collaboration de Daniel Renaud, La Presse