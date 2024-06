Montréal serre la vis aux propriétaires qui entretiennent mal leurs immeubles locatifs, a assuré jeudi Valérie Plante, à l’issue d’un « blitz » d’inspections.

Les fonctionnaires municipaux ont visité ce printemps 91 édifices de plus de 100 logements, décelant environ un millier de problèmes. Seulement six amendes ont été distribuées jusqu’à maintenant, un chiffre qui est appelé à augmenter si certains correctifs demandés ne sont pas effectués rapidement.

« On augmente la pression », a dit la mairesse.

« On voulait envoyer un message très fort qu’on allait talonner les propriétaires », a-t-elle continué. « La majorité des propriétaires sont de très bons propriétaires, il y en a quelques-uns qu’on voit dans les journaux souvent. Ceux-là, on les connaît, on va les talonner. Et on va aussi commencer à talonner ceux qui passent entre les mailles du filet. »

Mme Plante a aussi annoncé une augmentation du budget d’inspection d’un million de dollars par année pendant trois ans.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le responsable de l’Habitation au comité exécutif, Benoit Dorais, la mairesse Valérie Plante et la conseillère associée Despina Sourias

Cette hausse permettra de faire davantage d’inspections préventives, sans plainte des locataires, a indiqué l’élu responsable de l’Habitation, Benoit Dorais.

« Si dès le départ dans les inspections préventives on voit des infractions très importantes : tout de suite [on donne un] constat d’infraction. Ça c’est très important », a-t-il dit, toujours en lien avec le durcissement du ton de la Ville de Montréal face aux immeubles insalubres. « Dans le cas de problèmes moins graves, la liste de correctifs à faire « est transmise rapidement au propriétaire et là on se met activement – je dirais – sur son dos. On va vouloir que ce soit tout corrigé en dedans d’un mois. »

« Vous allez voir beaucoup plus de travaux [en lien avec] des insalubrités qu’on n’aurait pas détectées parce que les gens ne se plaignaient pas. Et plus de tickets », a affirmé M. Dorais.

L’opposition officielle à l’hôtel de ville a dit douter de l’administration Plante dans ce dossier.

« Ensemble Montréal est sceptique de la sincérité de cet engagement et de ces investissements », a déclaré le chef de l’opposition, Aref Salem, dans une déclaration écrite. « D’un côté, l’administration annonce une somme de trois millions de dollars pour embaucher plus d’inspecteurs alors que, de l’autre, elle impose des restrictions budgétaires aux arrondissements et aux services centraux pour 2025, car la Ville de Montréal n’a plus d’argent. »