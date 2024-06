Les enjeux de propreté, d’entraves routières et d’itinérance ont fait les manchettes dans les derniers mois, mais Montréal est « absolument » prête à accueillir les amateurs de Formule 1, a affirmé jeudi Valérie Plante.

La mairesse de Montréal s’est réjouie de voir des milliers de visiteurs débarquer à Montréal ces jours-ci, alors que le Grand Prix du Canada aura lieu dimanche sur le circuit Gilles-Villeneuve.

« Montréal est prête, absolument. Mais ça ne veut pas dire que certaines inquiétudes et certaines détresses n’existent pas », a dit Mme Plante, en marge d’un point presse. Sur le plan de la construction, « la Ville est encore aux prises avec des chantiers parce que certaines infrastructures sont vieilles ».

« Je veux être très franche : on sait qu’il y a des enjeux - au niveau des vulnérabilités entre autres choses - dans certains coins, mais ce que je peux vous dire, c’est que je suis très fière du travail qui a été fait par l’ensemble des équipes », a-t-elle continué. « On la sent la frénésie de la Formule 1, les gens sont contents, les terrasses sont pleines. »

Pour la mairesse, la Formule 1 marque aussi « le début de la saison estivale avec ses festivals » dans les rues de Montréal.

« Ce serait un bel évènement, une belle fin de semaine. J’espère que la météo sera de notre côté », a-t-elle dit.