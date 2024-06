Les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont été vifs jeudi soir sur le campus de l’Université McGill et dans les environs, alors que des manifestants propalestiniens se sont barricadés pendant près de deux heures dans le pavillon de l’administration James.

Quentin Dufranne La Presse

Des dizaines de manifestants se sont réunis sous une pluie battante devant l’immeuble en soutien à ceux qui occupaient le pavillon. La tension est ensuite progressivement montée, poussant le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à faire usage de gaz irritant et à charger la foule.

« Les étudiants ont occupé et bloqué le pavillon de l’administration James en protestation à l’escalade actuelle à Rafah et du génocide qui a lieu à Gaza », dit Sandra*, venue manifester avant l’arrivée de la police.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Manifestant agitant un drapeau palestinien

Elle explique que les étudiants n’ont « pas eu le choix » de prendre des « mesures exceptionnelles » face au refus de McGill de répondre aux demandes des occupants du campement sur le campus McGill.

Zeyad fait lui partie du regroupement Solidarité pour les droits humains des Palestiniens et Palestiniennes de l’Université Concordia. Comme beaucoup de manifestants, il a répondu à l’appel lancé sur les réseaux pour venir soutenir les étudiants barricadés.

« L’esprit étudiant et du monde ne s’arrêtera jamais tant que l’Université est complice, dit-il. La complicité avec le génocide ne sera jamais normalisée. »

Les étudiants souhaitaient alors occuper l’immeuble aussi longtemps que l’Université ne s’engageait pas à rompre ses liens financiers avec l’État israélien. Des policiers ont alors été dépêchés sur les lieux à la demande de l’Université McGill, selon Radio-Canada.

« Des manifestants occupent présentement le pavillon principal de l’administration, situé sur le campus du centre-ville, s’est contentée de déclarer l’Université. Les forces de l’ordre ainsi que [notre] service de sécurité […] sont sur place. »

« Nous n’arrêterons pas »

Les manifestants ont ensuite joué au chat et à la souris avec la police sur le campus avant de se répandre dans les rues avoisinantes jusqu’au boulevard Saint-Laurent. Des tirs d’engins pyrotechniques ont par ailleurs visé les forces de l’ordre.

« Tant que notre administration ne nous écoute pas, nous n’arrêterons pas, explique Jay*, venue manifester sur le campus. On restera toute la nuit s’il le faut pour protéger les élèves [barricadés]. »

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Un homme utilise son parapluie pour affronter les policiers.

« Les étudiants voient qu’il y a une escalade à Rafah, ça ne peut donc que commencer à [s’intensifier] ici aussi, ajoute Jay*. Tant que l’on verra la violence [s’intensifier] et des bombes qui tombent en toute impunité, nous allons devenir de plus en plus passionnés à l’égard de la cause. »

Cet évènement s’inscrivait dans le cadre de l’appel mondial #escalate4rafah qui vise à accentuer la mobilisation en soutien au peuple palestinien.

Selon le SPVM, la manifestation s’est terminée aux alentours de 22 h 30. La police entendait procéder à des arrestations.

* Noms fictifs. Ces personnes ont réclamé l’anonymat par crainte de représailles.