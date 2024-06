Le bras immobilier de la Ville de Montréal achète 140 logements dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et compte en ajouter plus de 800 autres à son parc d’ici 2027.

La Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) pourrait notamment hériter de certains des terrains achetés par l’administration Plante dans les dernières années.

Mardi, Valérie Plante a annoncé que la Ville consacrerait « au moins 40 millions » à ce projet, avec un versement initial de 5 millions.

« On montre notre volonté réelle de soutenir la création et la protection d’unités hors marché », a-t-elle dit. « Quand on a du logement abordable pérenne, qui s’inscrit dans le temps et demeure accessible, ça a un effet positif sur l’ensemble du marché pour que la montée des prix ne soit pas hallucinante. »

L’emplacement exact des 140 logements sera seulement dévoilé mercredi.

Sur les 1000 logements que la SHDM doit ajouter à son parc immobilier dans les trois prochaines années, 300 seront consacrés aux locataires vulnérables.