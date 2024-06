Construit spécifiquement pour accueillir des autobus électriques, le garage à autobus Bellechasse ne pourra finalement en accueillir avant au moins quelques années. La Société de transport de Montréal (STM) dit devoir faire des travaux supplémentaires en matière de sécurité et de technologies sur ce chantier qui accuse déjà son lot de retards.

« Nous nous devions de remettre en question la priorisation du centre Bellechasse pour tenir compte de la stratégie globale d’électrification qui prévoit la réception prochaine de 186 bus électriques dans un court échéancier », affirme en effet la STM, dans une déclaration en réaction à un reportage de Radio-Canada.

Le transporteur soutient ensuite que comme « les technologies de solution de recharge étaient à leurs balbutiements au moment de la planification », il a « jugé responsable de ne pas se précipiter dans un choix hâtif en termes de technologies ».

« On a fait le choix d’électrifier graduellement nos centres de transport pour s’adapter à l’industrie de l’électrification, une industrie qui innove et évolue constamment. […] Les technologies d’électrification ont grandement évolué », précise le porte-parole de la société, Kevin Bilodeau.

Un nouveau système de gicleurs

À court terme, d’autres défis se posent en matière de sécurité incendie. Entre autres choses, un système de gicleur « spécialement adapté aux risques d’incendie » associés aux batteries électriques sera installé. Et au-delà du système de gicleurs, un système de désenfumage permettant d’évacuer la fumée des stationnements souterrains devra être mis en place.

Bref, les autobus transitant par le centre Bellechasse seront hybrides ou fonctionneront au diesel pendant au moins quelques années encore. Selon nos informations, recevoir des véhicules électriques ne sera pas possible avant 2026, au minimum.

Dans l’immédiat, la STM dit avoir « pour priorité de mettre ce centre de transport en opération pour qu’il serve à la livraison de notre service bus, tout simplement ». « Bellechasse sera électrifié dans une phase ultérieure. Cette planification est toujours en cours », note à ce sujet Kevin Bilodeau.

Aux dernières nouvelles, le garage Bellechasse de la STM devrait coûter 584 millions, ce qui est plus de deux fois plus cher que prévu initialement. Le chantier, qui avait débuté en 2019, devait à l’origine être terminé en 2022, mais plusieurs problèmes ont retardé sa livraison. À ce jour, la construction du bâtiment doit se terminer à l’automne 2024, du moins « substantiellement », affirme prudemment M. Bilodeau.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le chantier en août 2023.

C’est ensuite à partir de ce moment que des essais et la mise en service des équipements « débuteront et s’échelonneront jusqu’en 2025 », ajoute-t-il.

L’opposition ne décolère pas

Dans l’opposition à l’hôtel de ville, la mairesse de Montréal-Nord et critique en transport collectif, Christine Black, n’a pas manqué de dénoncer mardi « l’amateurisme » de la Ville de Montréal dans le dossier de la construction du garage Bellechasse.

« Alors que le coût estimé du projet a plus que doublé depuis l’arrivée au pouvoir de Valérie Plante en 2017, on se demande s’il ne va pas maintenant tripler, voire quadrupler. L’électrification d’une flotte d’autobus, ça ne se fait pas en criant ciseau. Il faut la planifier en amont », a déploré Mme Black.

Cette dernière soutient que « l’administration Plante est malheureusement tombée dans un piège de novice : elle a annoncé en grande pompe l’électrification de la flotte d’autobus sans planifier convenablement les infrastructures et le maintien nécessaires ».

Il y a quelques mois, en novembre dernier, la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, avait indiqué que le coût d’électrification pour le centre de transport Bellechasse est encore en évaluation. « On a comme objectif de vous revenir en 2024 avec ce montant-là », avait-elle dit, en assurant toutefois que le but demeure « de rester dans l’enveloppe de 584 millions ».