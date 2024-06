Projet structurant de l’Est Un tramway plus cher, mais plus vaste

Le tramway de l’est de Montréal coûtera près de six milliards de plus que prévu, mais son tracé repensé permettra de générer un plus grand achalandage, a appris La Presse. C’est le pari de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui doit dévoiler ce vendredi sa proposition finale. Une partie souterraine sera intégrée sous la rivière des Prairies et plusieurs nouvelles stations s’ajouteront.