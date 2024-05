Les enjeux de cohabitation entre enfance et itinérance « sont réels » dans les quartiers centraux de Montréal, a dit jeudi Valérie Plante.

« On ne veut absolument pas nier comment ça peut être stressant ou créer de l’insécurité. C’est réel », a-t-elle dit en marge d’une annonce sur le logement. « Les ressources c’est bien, on en a besoin des ressources. Mais les gens entrent et sortent des ressources, donc l’espace public est tout aussi important dans la gestion, dans la planification. »

Mme Plante était questionnée sur les tensions autour de la Maison Benoit-Labre, dans le Sud-Ouest. L’école primaire voisine a dénombré 28 « évènements perturbateurs » depuis l’ouverture d’un centre de jour et d’un lieu de consommation supervisée, mi-avril.

La Presse a aussi révélé mercredi qu’un CPE du centre-ville faisait désormais appel à la police pour faire des promenades dans son quartier, par crainte d’un incident avec des personnes vulnérables.

« Ce n’est jamais souhaitable. On veut que les petits, les moyens et les grands [enfants] circulent dans la ville librement et se sentent en sécurité. Je pense que ça démontre bien les enjeux réels de cohabitation », a commencé la mairesse de Montréal. « Les Montréalais doivent se sentir en sécurité. Il n’est pas question que la Ville de Montréal devienne un hôpital à ciel ouvert, un centre d’injection à ciel ouvert ou un appartement à ciel ouvert. Il faut des solutions, il faut du logement. »

Hier, le ministre des Services sociaux Lionel Carmant a affirmé que l’atterrissage de la Maison Benoit-Labre « aurait dû être mieux préparé, mieux travaillé ». « Je l’ai dit plusieurs fois, la cohabitation, ça se travaille en amont », a-t-il ajouté.

Benoit Dorais, l’élu responsable de l’Habitation au sein de l’administration Plante, a fait valoir jeudi que le projet faisait l’objet de préparations depuis cinq ans, préparations qui incluaient le ministère de M. Carmant et la Santé publique de Montréal. « Il y a beaucoup de choses qui ont été faites », a dit M. Dorais. « On va travailler pour que les gens aux alentours aient un milieu de vie qui ait du bon sens. On est dans une transition. »