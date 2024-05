Environnement et Changement climatique Canada a de nouveau émis un avis de veille d’orages violents, qui pourraient survenir ce lundi au sud du Québec et en Ontario. Les conditions sont même propices à la formation de tornade, prévient-on.

Chloé Bourquin La Presse

Dans son avis, Environnement et Changement climatique Canada indique que des orages dangereux pourraient survenir ce lundi, dans l’après-midi et dans la soirée. Cet avis de veille d’orages couvre une partie de l’Ontario, l’Outaouais et tout le Grand Montréal, de la Montérégie à la couronne nord. Ces orages pourraient induire de très fortes rafales, de la grêle de grosse taille et de la pluie torrentielle. Il rappelle également que de tels orages peuvent parfois produire des tornades.

Consultez l’avis

En fait, pour Gatineau, de même que pour Prescott et Russell, un avis de veille de tornade a été émis, où les rafales pourraient atteindre les 90 km/h.

CARTE TIRÉE DU SITE DU GOUVERNEMENT DU CANADA En jaune, la zone en veille d’orages violents.

Environnement et Changement climatique Canada recommande par conséquent de s’abriter immédiatement en cas de phénomène météorologique menaçant – la foudre tuant et blessant des Canadiens chaque année, indique-t-il. La grêle peut endommager les biens et causer des blessures et les très fortes rafales peuvent causer des dommages (arbres déracinés, véhicules emportés hors de la route, etc.), tandis que les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. En cas de tornade en particulier, il préconise de s’abriter dans un bâtiment solide, à l’étage le plus bas et de se tenir loin des fenêtres et des murs extérieurs.