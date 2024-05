Les Montréalais ont pu bénéficier d’une journée aux allures estivales mercredi, alors que le thermomètre a frisé les 30 °C, et les températures ressenties ont même été supérieures à 30. Beaucoup en ont profité pour se rassembler dans les parcs, où on se prépare déjà à l’arrivée de la belle saison.

« C’est très chaud pour un jour de mai », lâche en rigolant Alex Marcotte, rencontré au parc Jarry, où affluaient les Montréalais en fin d’après-midi, alors que la chaleur et le soleil plombaient au maximum. « On en profite pour sortir, prendre du soleil, c’est vraiment le fun », ajoute-t-il plus sérieusement.

D’autres, comme Valérie, assise sur un banc, trouvaient l’humidité tout simplement « trop pesante ». « On se prévoit beaucoup d’eau, c’est certain, et on fait attention de ne pas trop faire d’efforts. Sinon, c’est super de voir tout le monde », souffle-t-elle, visiblement affectée par la météo brûlante.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Un homme promenait mercredi un chien devant la fontaine de La Joute, à la place Jean-Paul-Riopelle à Montréal.

Au passage de La Presse, des employés de la Ville s’affairaient déjà à préparer les installations d’eau. La plupart, voire la totalité des piscines extérieures n’ouvriront pas avant l’arrivée de l’été. Certains jeux d’eau sont toutefois déjà ouverts depuis quelques jours, dont plusieurs dans l’arrondissement de Ville-Marie.

Sous des arbres la plupart du temps, pour se détendre à l’ombre, certains ne manquaient pas d’imagination, mercredi, pour garder la tête froide. Un groupe d’amis avait notamment prévu plusieurs vaporisateurs d’eau, afin « de pouvoir passer une belle soirée rafraîchissante ».

La journée s’est toutefois conclue par des averses, un orage et un ciel soudainement beaucoup plus gris dans plusieurs régions. À Montréal, on prévoyait des rafales pouvant aller jusqu’à 40 km/h.

« Dans le top 2 des plus chauds »

Pour le chef du service de météorologie à MétéoMédia, André Monette, le printemps actuel « risque d’être dans le top 2 des plus chauds à Montréal ». « Il nous reste encore huit jours au printemps qu’on dit météorologique, du 1er mars au 31 mai, mais déjà, on se dirige vers 2,8 °C au-dessus des normales pour mars, avril et mai. C’est énorme », indique-t-il.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Des travailleurs de bureau ont pris mercredi leur pause repas à l’extérieur, à Montréal.

« De telles poussées de chaleur, sinon, ça reste très commun en mai. Cela dit, c’est toujours surprenant pour le corps, chaque premier 30 °C de l’année. Il faut toujours se réhabituer à ça », ajoute M. Monette.

A priori, la journée du 22 mai ne sera pas marquée par un record. Ce dernier date en effet de 1977, alors qu’on avait enregistré au thermomètre 32,6 °C, et ce, sans prendre en compte l’humidex, dans la région de Montréal.

M. Monette explique toutefois des saisons plus chaudes par le fait que « depuis l’année passée, le contexte El Niño amène beaucoup de douceur en Amérique du Nord, surtout l’hiver ». « On est entourés d’eau très chaude au-dessus des normales dans l’Atlantique, donc les occasions d’avoir des descentes d’air froid ne durent pas très longtemps et ne sont souvent pas très intenses », explique le spécialiste.

« On ne prévoit pas de retour à 30 °C pour les deux prochaines semaines. Par contre, il faudra prévoir l’arrivée de La Niña, qui est le contraire d’El Niño, pour cet été. Ça voudra dire des températures assez chaudes dans l’est de l’Amérique du Nord, avec des temps plus secs, et possiblement une saison assez active en ouragans et en tempêtes tropicales », poursuit-il.

Vers un été aussi très chaud

MétéoMédia devrait publier son « aperçu officiel de l’été » mercredi prochain, comme il le fait chaque année. « On est encore en train de compléter nos analyses, mais tout indique que ça va être un été très chaud, avec pas mal de canicules », souligne d’emblée le météorologue.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Une touriste lit sur le banc du parc de la place De La Dauversière, dans le Vieux-Montréal.

Mercredi, la plupart des municipalités situées au sud de la province et le long du fleuve ont également eu droit à des températures élevées.

À Québec, par exemple, il a fait 26 °C ce mercredi, et la température ressentie était de 33. Trois-Rivières, Gatineau ou encore Sherbrooke, notamment, ont aussi connu des températures ressenties de 30 à 36.

Pour la suite, une météo plus normale devrait rapidement se réinstaller. Dès ce jeudi, Environnement Canada prévoit en effet que le mercure chutera légèrement en raison d’un front froid. Jeudi et vendredi, la température maximale avoisinera les 25 °C. De même, des baisses seront observées dans les autres régions.