La Plaza Saint-Hubert sera piétonnisée sur un peu plus d’un kilomètre cet été, pour la première fois. Montréal reconduira aussi les dix mêmes artères que l’an dernier. Le vaste plan de piétonnisation dans le Vieux-Montréal sera quant à lui présenté incessamment.

C’est ce qu’ont annoncé mardi la Ville et la société locale de développement commercial, alors que la moyenne de passages sur des rues piétonnes, par jour de semaine, est passée de 40 000 à 91 000 depuis deux ans. « C’est énorme », a dit la mairesse Valérie Plante, en annonçant un investissement de 12 millions, soit le même que l’an dernier.

Sur la Plaza Saint-Hubert, les piétons pourront circuler tout l’été sans circulation automobile entre les rues Jean-Talon et de Bellechasse, soit une distance d’environ 1,2 kilomètre, entre le 4 juillet et le 25 août. « Tout le monde a été consulté », a fait valoir le maire de Rosemont–La Petite-Patrie, François Limoges.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, François Limoges, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la conseillère associée au développement économique, au commerce et au design au comité exécutif, Alia Hassan-Cournol.

Il affirme que le taux d’inoccupation des commerces sur la Plaza est de seulement 6 %, en incluant les locaux qui sont en travaux, ce qui démontre selon lui le dynamisme économique de cette artère.

À la SDC de la Plaza Saint-Hubert, le directeur général Mike Parente affirme avoir consulté ses quelque 400 membres dès l’automne 2022 au sujet de ce projet. « Au total, on a tenu quatre consultations, on a même fait du porte-à-porte pour s’assurer que tout le monde vienne, avec des messages dans nos infolettres et sur nos groupes Facebook », a-t-il déclaré.

Favorables à 55 %

Un vote tenu en assemblée générale, le 27 mars dernier, a également donné « une réponse très positive », dit M. Parente. Son groupe a toutefois plus tard confirmé mardi que sur les 400 commerçants, seuls 60 s’étaient prononcés, dont 33 favorables (55 %), 24 contre (40 %) et 3 (5 %) abstentions. « La piétonnisation, c’était une question sur laquelle on se faisait relancer à plusieurs reprises », a néanmoins maintenu le DG.

Quant au stationnement, le maire Limoges affirme qu’environ 500 places sont disponibles autour de la Plaza, mais que celles-ci ne sont pas toujours « à pleine capacité ». « Le travail de communication va être renforcé pour diriger les véhicules vers ces stationnements-là », a promis l’élu.

Dans l’opposition, le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem, a de son côté avancé que « le nerf de la guerre de la piétonnisation sur la rue Saint-Hubert, c’est comment elle sera mise en place », en déplorant que l’enveloppe de 12 millions n’ait pas été bonifiée.

« La mairesse doit aussi être sensible à l’accès à la rue Saint-Hubert, très fréquentée par des visiteurs qui proviennent de l’extérieur. Avec les travaux de l’aménagement d’un Réseau express vélo (REV) le long de l’axe Jean-Talon/Bélanger à l’est de la rue Saint-Hubert, cette piétonnisation pourrait rapidement devenir l’épicentre d’un désastre d’immobilité », a jugé M. Salem.

Et le Vieux-Montréal ?

Questionnée à savoir quel est le plan pour la vaste piétonnisation annoncée l’an dernier pour le Vieux-Montréal, Valérie Plante a indiqué qu’une annonce aurait lieu « très prochainement » sur le sujet, sans s’avancer davantage.

En mai dernier, lors du Sommet Climat Montréal, la mairesse avait annoncé qu’un quadrilatère complet du Vieux-Montréal serait piétonnisé en 2024. Elle a d’ailleurs répété mardi vouloir faire de ce secteur un « royaume des piétons ».

Le quadrilatère visé pourrait être délimité par le boulevard Saint-Laurent et les rues Saint-Antoine, Berri et de la Commune. Un total de 16 rues pourrait donc être touché. C’est du moins l’hypothèse qui circule dans le Plan d’action 2023-2032 du Comité de concertation du Vieux-Montréal que La Presse a obtenu.

Ledit document met l’accent sur « la mise en valeur des axes structurants » ainsi que le « désenclavement » nécessaire du secteur, tout en insistant sur « la primauté du piéton dans le site patrimonial ». Comme l’avait déjà évoqué Mme Plante l’an dernier, le secteur sans voiture sera appelé à s’élargir dans les années suivantes, mais l’administration Plante n’a toujours pas indiqué d’échéancier précis ni de plan officiel.