Toujours à la recherche d’un chef, le parti de l’opposition à l’hôtel de ville de Montréal réduit peu à peu sa dette, mais ne réussit toujours pas à attirer autant de donateurs que son rival, le parti de la mairesse Valérie Plante, à un an et demi des élections municipales.

En 2023, Projet Montréal, qui a la majorité au conseil municipal avec 52 élus, a recueilli 233 320 $ en dons et en ventes de cartes de membre, soit un peu plus que l’année précédente. Le parti se maintient donc en bonne position financière, avec des actifs nets de 690 940 $, toujours en hausse, selon ses états financiers déposés mardi.

Le parti a gagné 570 nouveaux membres tandis que 2103 citoyens ont fait des dons.

« Ce nouveau record montre, encore une fois, que les Montréalais croient en nos idées et sont prêts à nous soutenir financièrement pour les voir se réaliser. Ces résultats financiers nous incitent à poursuivre nos engagements à faire de Montréal une ville toujours plus verte, plus juste et plus inclusive », a affirmé Valérie Plante par voie de communiqué.

De son côté, Ensemble Montréal, qui forme l’opposition officielle au conseil municipal avec 37 élus, a réussi à amasser 202 900 $ en dons et en membership l’année dernière, une importante hausse comparativement à 128 400 $ en 2022. Il a vendu 573 cartes de membre et reçu des dons de 1764 personnes.

Mais l’ancien parti de l’ex-maire Denis Coderre traîne une lourde dette de 347 400 $. Cette dette était de 631 200 $ l’année précédente, mais a été réduite notamment grâce à un remboursement de 211 000 $ du Directeur général des élections du Québec.

« Notre nombre de donateurs a augmenté, on sent qu’il y a un certain engouement pour notre parti parce que beaucoup de gens cherchent une alternative à Projet Montréal », se réjouit le chef intérimaire d’Ensemble Montréal, Aref Salem, en entrevue.

M. Salem ajoute que le parti fera bientôt des annonces au sujet de la course à la chefferie et assure que beaucoup de candidats sont intéressés à devenir chef du parti. « Mais ce sont les membres qui vont décider », dit-il, ajoutant que lui-même n’a pas l’intention « à ce moment-ci » d’être candidat.

« Ce qui est important pour moi, c’est de gagner l’élection de 2025 », précise-t-il.