Victoire pour les personnes âgées menacées d’éviction qui habitent dans la résidence Mont-Carmel, à Montréal : le propriétaire vient de leur annoncer qu’il y renonce et qu’il continuera finalement « d’y offrir le même niveau de services qu’au cours des dernières années, et ce, pour l’avenir prévisible ».

La lettre, qui vient d’être reçue par les résidents qui n’étaient pas encore partis, est signée par le propriétaire, Henry Zavriyev.

« Vos préoccupations, conjuguées à une évaluation de l’ensemble du dossier, nous ont fait revoir notre approche et motivent notre décision », écrit-il au sujet de l’immeuble situé boulevard René-Lévesque Est, au centre-ville.

En 2022, Henry Zavriyev avait annoncé aux résidents que sa propriété changeait de vocation et devenait un immeuble standard de logements. L’affaire s’était transportée devant les tribunaux.

Constance Vaudrin, membre du Comité Sauvons le Mont-Carmel, souligne que « cette victoire a été obtenue grâce à la détermination des résidents de Mont-Carmel qui ont collectivement pris une part toujours active à la lutte et au mouvement de solidarité qui nous a soutenus depuis le tout début de cette lutte ».

Elle note cependant qu’il s’agit « d’une victoire somme toute bien partielle ».

« Il faut tenir compte des résidents qui sont partis en cours de route. Il y a aussi ceux et celles qui ont, sous pression, considérant les avis d’éviction, signé de nouveaux baux non liés à la certification RPA [résidence privée pour aînés] et qui demeurent encore à Mont-Carmel. Nous n’avons pas du tout l’intention de baisser les bras à leur sujet. Mont-Carmel comptait au départ 216 logements en RPA. Il n’en reste que 47. »

À la fin de 2022, se disant las d’être dépeint comme le champion de la « rénoviction » de personnes âgées, M. Zavriyev avait fait une sortie dans les médias. Il disait souhaiter que le débat soit dépersonnalisé et il faisait valoir que ses décisions d’affaires étaient les mêmes que tant d’autres gestionnaires de résidences privées pour aînées en difficulté.