Autobus sur la Rive-Sud Six mois après sa refonte, exo observe une hausse de l’achalandage

Six mois après sa refonte imposée par l’entrée en service du Réseau express métropolitain (REM), qui avait provoqué plusieurs plaintes chez les usagers, la situation se stabilise chez exo. Le transporteur affirme observer une baisse des plaintes de l’ordre de 80 % et une hausse de l’achalandage oscillant entre 6 et 9 %, selon le secteur.