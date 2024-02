(Montréal) La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal invite la population à se procurer une trousse d’urgence pour ses animaux de compagnie.

Laurie Trottier La Presse Canadienne

Ces trousses d’urgence incluent une carte, un porte-clés et un autocollant qui indiquent aux premiers répondants, lorsqu’une situation imprévue survient, qu’une personne possède des animaux de compagnie.

« On essaie de mettre en place des mécanismes pour que s’il y arrive quelque chose au gardien ou à la gardienne de l’animal, les services de secours puissent retrouver une personne contact pour que l’animal soit pris en charge le plus rapidement possible », explique Laurence Massé, directrice générale de la SPCA de Montréal, en entrevue avec La Presse Canadienne.

Loin d’être anecdotiques, ces situations d’urgence surviennent presque chaque semaine. En 2023, 1710 animaux sont arrivés à la SPCA de Montréal par le biais des services d’urgence.

« [Les trousses] évitent qu’un animal soit oublié dans un logement pendant deux ou trois jours parce que les services d’urgence ne savent pas que l’animal est là », ajoute Mme Massé.

Par le biais des services animaliers de la Ville de Montréal, un hébergement temporaire est fourni aux animaux à la SPCA, le temps que le gardien ou la gardienne puisse trouver quelqu’un pour s’occuper de ceux-ci à long terme.

La directrice a également tenu à rappeler l’importance de mettre une médaille autour du collier de son animal de compagnie et de procéder au micropuçage de celui-ci.

Campagne de financement

Près de 70 % des revenus de la SPCA de Montréal proviennent de donateurs, et ces derniers ont reçu une trousse d’urgence en cadeau la semaine dernière.

Les trousses sont maintenant en vente sur le site internet de la SPCA, dans le cadre de sa première collecte de fonds de l’année.

Laurence Massé indique que 2023 fut une année record en ce qui a trait au nombre d’animaux admis à la SPCA de Montréal. « L’inflation nous a frappés de plein fouet, mentionne-t-elle. Derrière pratiquement chaque abandon, ce sont des raisons économiques qu’on retrouve. »

Selon elle, de plus en plus de gens sont contraints d’abandonner leurs animaux puisqu’ils n’arrivent pas à se procurer un logement abordable qui les accepte, ou qu’ils ne peuvent pas payer les frais médicaux d’urgence de leur compagnon.

Elle soulève également que les animaux aux besoins particuliers, qui auraient besoin d’éducation canine ou de médication, sont plus souvent laissés derrière.

La SPCA a fait de l’accès à des soins vétérinaires abordables son cheval de bataille dans les dernières années. En ce moment, l’organisme peut seulement octroyer des stérilisations à moindre coût. « On voudrait aller un petit peu plus loin dans les interventions qu’on peut pratiquer de sorte qu’on puisse éviter les abandons », soutient Mme Massé.