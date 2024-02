La mairesse de Montréal a défendu mercredi une invitation à un cocktail de financement à 100 $ qui mettait de l’avant la possibilité de la rencontrer.

Une invitation virtuelle publiée en juin 2023 sur le site de Projet Montréal vantait la possibilité de « rencontrer Valérie Plante et toute l’équipe des élu·es » en participant à un cocktail tenu le même mois au Centre des sciences. « Le billet est au coût de 100 $ et inclut des bouchées, des consommations (alcoolisées ou non) et la chance d’échanger avec toutes celles et tous ceux qui façonnent un Montréal plus vert, plus juste et plus inclusif. »

Trois semaines après le début de la controverse sur le financement de la Coalition avenir Québec (CAQ), Mme Plante a assuré que sa formation politique suivait toutes les règles établies.

« Il y a des règles claires concernant comment on doit faire du financement, ça ne doit pas être en échange de quoi que ce soit et c’est de cette façon-là que Projet Montréal on a toujours fonctionné », a-t-elle dit, en marge d’une conférence de presse.

Valérie Plante a fait valoir qu’elle croyait à l’importance des contributions politiques. « C’est un cocktail annuel, tout le monde est invité en même temps, tout le monde est là, c’est une belle fête, c’est vraiment une occasion. Moi, je me présente sur la scène pour pouvoir venir faire une allocution, [galvaniser] la foule », a-t-elle dit.

« Quand on respecte les règles (et les règles, elles sont très claires), je pense que le financement populaire a sa place », a-t-elle continué. « C’est un des outils à la disposition de la population pour s’impliquer dans la vie démocratique. »