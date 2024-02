Le haut fonctionnaire jusqu’à récemment responsable de la stratégie immobilière de la Ville de Montréal vient d’intégrer l’état-major d’un important promoteur privé.

Philippe Krivicky était directeur général adjoint responsable du développement économique et de la stratégie immobilière depuis septembre 2022 et jusqu’au vendredi 2 février dernier.

Le lundi 5 février, il est devenu « vice-président au développement chez Carbonleo », a confirmé l’entreprise par l’entremise de sa porte-parole Anne Dongois.

Carbonleo, créée en 2012, mène notamment le développement du projet de centre commercial Royalmount, au croisement des autoroutes 15 et 40. Elle gère aussi le quartier DIX30, à Brossard.

L’entreprise dit que des mesures sont mises en place pour garantir une transition dans les règles. « On a des politiques de gouvernance chez Carbonleo. Comme gestionnaire, il va s’assurer de respecter toute la confidentialité des dossiers traités chez Carbonleo et des dossiers passés », a-t-elle dit. « On compte sur son expérience et son expertise pour ne pas mettre en défaut ni la Ville ni Carbonleo dans cette histoire. »

La Ville de Montréal a elle aussi souligné que M. Krivicky avait pris des engagements en acceptant un emploi dans la fonction publique.

« M. Krivicky est soumis aux clauses des Conditions de travail des cadres », a indiqué Hugo Bourgoin, des communications de la Ville de Montréal. Ces règles visent à éviter qu’un employé « ne tire un avantage indu de ses fonctions ». « Il est également prévu que “le cadre qui a cessé d’exercer ses fonctions au sein de l’administration municipale ne doit pas communiquer une information confidentielle” », a-t-il ajouté.

Philippe Krivicky n’a pas rappelé La Presse.

Un « pont » entre la Ville et le privé

Philippe Krivicky s’était fait dérouler le tapis rouge de l’hôtel de ville à l’automne 2022, avec un nouveau poste de directeur général adjoint responsable du développement économique et de la stratégie immobilière taillé sur mesure pour lui. Il était jusque-là président de la division du développement immobilier et de la construction chez le promoteur COGIR.

M. Krivicky avait été chargé du développement économique et de la stratégie immobilière de Montréal.

Son arrivée avait été soulignée par un communiqué de presse dans lequel la mairesse Valérie Plante soulignait « son expertise et sa connaissance du milieu ».

Son arrivée à la Ville était inusitée : rares sont les gens d’affaires qui intègrent des administrations publiques en milieu de carrière. Mme Plante a souvent mentionné publiquement sa présence au sein de l’appareil municipal.

« Mon rôle au sein de l’administration municipale sera celui de pivot, de point de contact pour activer les connexions entre le monde des affaires et le monde municipal. Je crois qu’on peut bâtir des ponts », avait expliqué Philippe Krivicky à La Presse à la même époque. Son arrivée représentait « une volonté de rapprochement » avec la communauté des affaires, avait-il ajouté.