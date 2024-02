Cela signifie que le temps permis pour laisser rouler un véhicule immobilisé sera réduit d’environ 2 minutes et 50 secondes dans Outremont.

Afin d’envoyer un « message fort » contre la pollution, l’arrondissement d’Outremont interdira dorénavant formellement aux automobilistes de laisser le moteur de leur véhicule allumé pendant plus de 10 secondes, sous peine d’une amende. Le règlement sera en vigueur dès que le mercure oscille entre 0 et 25 degrés à l’extérieur.

C’est ce qu’a annoncé lundi l’administration du maire Laurent Debois, qui est aussi membre de l’opposition officielle, Ensemble Montréal.

M. Debois affirme que « par cette mesure innovante, la plus stricte du genre à l’échelle du Québec », il souhaite envoyer « un message fort que chaque geste compte afin de limiter notre empreinte écologique ». « Cela passe parfois par de petits détails comme celui d’éteindre son véhicule lorsqu’il n’est pas en mouvement », a-t-il fait valoir.

Plus concrètement, cela signifie que le temps permis pour laisser rouler un véhicule immobilisé sera réduit d’environ 2 minutes et 50 secondes dans Outremont. Jusqu’ici, il était en effet interdit de laisser le moteur d’un véhicule fonctionner lorsque ce dernier est immobilisé au-delà de trois minutes par tranche d’une heure.

C’est d’ailleurs la règle qui demeure en place dans tous les autres arrondissements à Montréal, sous peine d’une amende oscillant généralement entre 50 et 100 $. Pour un véhicule lourd, il est toutefois autorisé d’aller jusqu’à 5 minutes par heure, voire 10 minutes en temps froids.

Exit les véhicules d’urgence

Quelques exceptions resteront néanmoins en place, assure Outremont. D’abord, la règle ne sera appliquée que lorsque la température se situe entre 0 et 25 degrés Celsius. La vaste majorité de l’hiver, elle ne sera donc pas en place ni en temps de canicule. Les véhicules d’urgence, les autobus et les voitures électriques seront quant à eux exemptés pour des raisons évidentes.

Dans un communiqué de presse, l’arrondissement affirme pour justifier sa décision que « contrairement à la croyance populaire, la littérature confirme qu’au-delà de dix secondes, éteindre puis rallumer le moteur d’un véhicule ne consomme pas plus de carburant que de le laisser tourner au ralenti ».

Outremont précise que les modifications à son Règlement sur les nuisances liées à des véhicules moteurs devraient être adoptées lors de la prochaine séance du conseil d’arrondissement, qui est prévue ce mardi. Ces changements entreront ensuite en vigueur dans les jours suivants.

A priori, ce sont les agents de la sécurité publique d’Outremont qui seront chargés d’appliquer le nouveau règlement, et non la police de Montréal. On ignore si la surveillance de ces agents municipaux sera renforcée ou si leur effectif sera gonflé dans la foulée de l’adoption de la mesure.