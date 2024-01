Une nouvelle panne a affecté le Réseau express métropolitain (REM) ce samedi, le quatrième incident technique à survenir en autant de jours. Ce sont des chutes de morceaux de glace sur la voie du pont Samuel-De Champlain qui sont cette fois en cause.

CDPQ Infra, le gestionnaire du train léger, a en effet confirmé samedi vers 14 h 30 qu’une interruption de service était en cours. Le service devait initialement reprendre vers 14 h 45, puis vers 15 h 30, mais la panne a finalement été annoncée pour une durée « indéterminée » en fin de journée.

« Le réchauffement de la température provoque des chutes de glace sur la voie à partir de la structure du pont Samuel-De Champlain. Afin d’assurer la sécurité des usagers, nous collaborons avec SSL [le groupe Signature sur le Saint-Laurent, exploitant du pont] pour leur permettre le déneigement de la structure » a précisé CDPQ Infra dans un gazouillis sur X.

Le REM avait déjà composé avec le même enjeu au début de l’hiver. Les équipes de SSL doivent alors essentiellement retirer la glace des haubans du pont de façon manuelle, ce qui peut demander plusieurs heures.

Seules deux stations, soit Panama et Île-des-Sœurs, étaient donc affectées par la panne, mais celle-ci a toutefois affecté la qualité du service sur tout le tronçon. Des autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL) ont en effet été dépêchés entre les deux stations ; les usagers devaient donc débarquer du REM, prendre le bus, puis rembarquer à la station suivante dans le train léger.

Quatre en quatre

C’est le quatrième pépin technique à survenir sur le REM en quatre jours. Vendredi, en fin d’après-midi, un bris d’équipement avait aussi occasionné un ralentissement du service sur tout le réseau en direction de la gare Centrale. Les trains roulaient toutefois encore vers la municipalité de Brossard à ce moment.

La veille, jeudi, le service du REM était également tombé en panne, au moment où du verglas s’abattait sur le Québec, en raison d’un pépin technique lié aux portes palières du train léger. Ce dernier avait également connu une interruption la veille, mercredi soir en pleine heure de pointe, aux alentours de 17 h.

Plusieurs usagers ont alors de nouveau été coincés dans le train en raison des ratés, puisqu’un train a dû être ramené de façon manuelle à la station Du Quartier afin d’évacuer.

Sur les réseaux sociaux, des photos partagées par des usagers montraient de longues files pour accéder aux navettes du RTL. Plusieurs usagers ont alors déploré la multiplication de ces évènements dans les derniers temps. « C’est rendu un stress quotidien de savoir si ce train de malheur va fonctionner ou pas », a par exemple illustré l’un d’entre eux.

La ligne orange du métro de Montréal a par ailleurs été à nouveau interrompue pendant une vingtaine de minutes, ce samedi. Vendredi, la « colonne vertébrale » du métro avait été paralysée entre les stations Berri-UQAM et Henri-Bourassa pendant un total de plus de trois heures en raison de la présence d’un gaz irritant et d’une intervention des services d’urgence.