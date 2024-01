Aînés et étudiants L’ARTM veut faciliter le renouvellement des cartes OPUS

Les personnes âgées, les étudiants et les autres usagers bénéficiant de rabais tarifaires n’auront bientôt plus besoin d’aller en billetterie pour renouveler leur carte OPUS. D’ici peu, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) aimerait pouvoir valider leur identité à distance et procéder de façon 100 % numérique.