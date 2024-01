Selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ), en dehors des heures de pointe, certains automobilistes ne respectent pas la limite de 50 kilomètres/heure prévue en tout temps dans la zone de chantier.

Le ministère des Transports a annoncé lundi que le chantier de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine à Montréal sera désormais surveillé dans les deux directions par un radar photo mobile. Ce secteur est déjà le plus lucratif pour les radars photo, selon les données du ministère de la Justice.

Selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ), en dehors des heures de pointe, certains automobilistes ne respectent pas la limite de 50 kilomètres/heure prévue en tout temps dans la zone de chantier.

« Cette initiative a pour but d’assurer la sécurité des usagers de la route et des travailleurs », a indiqué le MTQ par communiqué lundi.

Le nouveau radar photo mobile sera signalé en amont par un panneau. Le même pictogramme qu’utilisé ailleurs sur le réseau routier sera employé, sur fond orange.

Une infraction reliée à un radar photo n’entraîne aucun point d’inaptitude, rappelle le MTQ. Par contre, le montant de l’amende est doublé quand l’infraction est commise en zone de travaux routiers.

Des millions en amendes

Le chantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est déjà le secteur le plus lucratif pour les radars photo. Depuis l’implantation d’un appareil mobile sur l’autoroute 25, pas moins de 22 631 conducteurs ont reçu une contravention, pour un total de 9,8 millions, révèlent les données du ministère de la Justice.

Le montant récolté par Québec est particulièrement élevé parce que les conducteurs se font prendre à rouler nettement au-dessus de la limite, qui a été abaissée à 50 km/h durant les travaux dans le tunnel. L’amende moyenne dans le chantier s’élève en effet à 433 $, soit trois fois celui des autres appareils.

À titre de comparaison, le nouveau radar implanté à Québec sur l’autoroute Dufferin-Montmorency a émis pas moins de 68 000 contraventions en un an, ce qui a généré pour 9,6 millions en revenus.

Québec a annoncé l’an dernier vouloir miser de plus en plus sur les radars photo pour tenter de calmer la circulation. Pour l’instant, les appareils ont surtout permis d’engranger d’importants revenus. Ceux-ci ont en effet rapporté près de 75 millions de dollars en 2023, nettement plus que les 63 millions récoltés en 2022.