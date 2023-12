La mairesse de Montréal a défendu mardi la politique de démantèlements périodiques des campements d’itinérants à Montréal, plaidant qu’on ne pouvait laisser des gens dormir à la belle étoile.

Dans un campement « il y a beaucoup de criminalité, il y a des risques d’incendie, il y a des attaques (comme on l’a vécu à Montréal), des viols également », a dit Mme Plante, en réponse à une question du chef de l’opposition. « La plupart des itinérants, ce qu’ils demandent ce n’est pas de dormir dans une tente, ce n’est pas de dormir dans un refuge. […] C’est d’avoir un toit au-dessus de leur tête. »

« Du logement pérenne, ça c’est la vraie dignité, ça c’est qu’une société comme la nôtre devrait accepter », a-t-elle continué. « Pas de dormir dans une tente, pas de dormir dans la rue. »

La Presse a révélé mardi matin que Montréal a démantelé au moins 460 campements de sans-abri depuis le début de l’année 2023, dont 420 dans Ville-Marie. Seulement pour cet arrondissement, c’est quatre fois plus qu’en 2021.

Le même campement peut avoir été démantelé plus d’une fois.

On compte aussi une vingtaine de démantèlements sdan Le Plateau-Mont-Royal et sept dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce en 2023. Il y en a eu trois dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et deux dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ; mais ces arrondissements précisent ne pas faire de décompte systématique. Il s’agit donc de données partielles. La dizaine d’autres démantèlements, lorsqu’ils ont été comptabilisés, ont eu lieu un peu partout dans le reste de l’île.

Avec Gabrielle Duchaine et Caroline Touzin, La Presse