La fin du Stade olympique d’ici un an ou deux si rien n’est fait, dit Québec

(Québec) Les jours du Stade olympique sont comptés si son toit n’est pas remplacé bientôt, selon le gouvernement Legault. « Si on attend encore, d’ici un an ou deux, ça va être la fermeture carrément du Stade olympique », a soutenu mercredi la ministre du Tourisme et responsable du dossier, Caroline Proulx.

Elle n’a ni confirmé ni infirmé les informations de La Presse selon lesquelles le remplacement du toit et de l’anneau technique coûterait au moins 750 millions de dollars. « Il n’y a aucun commentaire sur le coût du remplacement de la toiture qui va être exposé ici », a-t-il lors d’une mêlée de presse au parlement, à son arrivée à la réunion hebdomadaire du conseil des ministres.

« Il y a un dossier d’affaires que j’ai demandé au Parc olympique qui va être déposé et qu’on pourra étudier quelque part en janvier. On vous reviendra », a-t-elle ajouté.

Le conseil des ministres décidera alors de donner ou de refuser le feu vert aux travaux.

Caroline Proulx a insisté : « on est vraiment à la fin de vie de la toiture ». « Ce n’est pas si, c’est quand il va y avoir une déchirure finale. On est à 20 000 déchirures présentement », a-t-elle dit. Une fermeture définitive surviendrait dans un an ou deux si le toit n’est pas remplacé, selon elle.

Pour le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon, responsable de la région de Montréal, « il faut faire quelque chose avec » le stade et sa démolition « n’est pas une bonne solution ».

Le gouvernement se posera une question pour choisir d’aller de l’avant ou non avec les travaux : « combien d’évènements on peut avoir qui va justifier la décision » d’investir ? a-t-il dit.

Selon lui, « le stade peut devenir plus important et il faut faire de quoi avec ça ». Il a fait un lien avec des projets d’habitation dans l’est de la métropole et une « zone d’innovation dans le recyclage ».

Avec Philippe Teisceira-Lessard et Charles Lecavalier, La Presse