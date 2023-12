Le pont de l’Île-aux-Tourtes devra être complètement fermé à la circulation durant tout le week-end prochain. Québec procédera à des travaux d’entretien sur la portion endommagée de la dalle de la structure, qui n’a plus que deux voies de disponibles en raison de dommages importants.

C’est ce qu’a annoncé mardi le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), dans un bref communiqué de presse. La fermeture complète aura lieu dans les deux directions, et ce, de vendredi 23 h à lundi, 5 h. Sur l’autoroute 40, entre les municipalités de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, cela signifie qu’il sera donc impossible de circuler entre le boulevard des Anciens-Combattants et l’avenue Saint-Charles.

En direction de l’ouest, l’accès au chemin de Senneville sera néanmoins maintenu pour les usagers devant continuer de circuler dans le secteur. La bretelle menant de l’autoroute 40 vers le pont de l’Île-aux-Tourtes devra toutefois être fermée du côté de Vaudreuil-Dorion.

Québec invite les automobilistes à privilégier les autoroutes 20 et 30. Sur cette dernière, le péage a d’ailleurs été levé, en guise de mesure pour atténuer les impacts de la fermeture de plusieurs voies sur le pont.

Tous les chemins de détour seront balisés « par une signalisation temporaire et signifiée à l’aide de panneaux », a précisé le ministère, qui recommande aux usagers de la route « de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination ».

Si cela est possible, les autorités appellent les citoyens à privilégier le télétravail ou encore à opter pour les déplacements en transport collectif. Plusieurs trajets d’autobus et de trains sont d’ailleurs gratuits depuis quelques jours déjà, afin d’inciter le plus de gens à les utiliser.

A priori, le pont de l’Île-aux-Tourtes demeurera à deux voies – une dans chaque direction – pendant encore six semaines. « Ensuite de ça, on parle d’environ un an de plus pour avoir plus de voies disponibles en attendant le nouveau pont », a dit lundi la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

Elle s’était rendue sur le site du chantier pour confirmer le lancement des travaux du nouveau pont. Ce dernier doit être partiellement mis en service – avec cinq voies sur six – en décembre 2026. Les six voies seraient ensuite prêtes fin 2027.

Québec se prépare par ailleurs à interdire la circulation des camions sur la voie de droite en heure de pointe sur l’autoroute 20, afin d’alléger la congestion. Interdire complètement le camionnage sur le pont, « ça amènerait d’autres problèmes » sur le réseau municipal, a toutefois fait valoir la ministre ce lundi.