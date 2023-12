3 articles Grand Montréal

Le 4790, rue Sainte-Catherine Est Le calvaire des locataires

Leur immeuble a été acheté en août par l’un des spéculateurs immobiliers les plus connus du Québec. Il a été la proie des flammes en septembre. Il a été inondé en octobre. Dans les logements, il y a de la moisissure, des plafonds effondrés, et l’air y est parfois irrespirable. Et pourtant, l’arrondissement estime encore que les logements sont habitables. Au début de décembre, six locataires demeuraient toujours au 4790, rue Sainte-Catherine Est, un immeuble qui illustre à lui seul tous les problèmes du logement à Montréal.