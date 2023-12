Longueuil haussera ses taxes foncières résidentielles de 4,9 % en 2024, afin de compenser les impacts du ralentissement immobilier sur le trésor municipal.

La mairesse Catherine Fournier a présenté jeudi un budget local de 537 millions et un budget d’agglomération de 458 millions, qui mettent l’accent sur la sécurité publique et l’environnement.

« Il y a un ralentissement important du marché immobilier qui affecte directement nos revenus [liés aux droits] de mutation qui ont chuté de façon assez brutale cette année », a dit la mairesse en conférence de presse à l’hôtel de ville. « On peut ajouter qu’entre 2017 et 2021, les gels de taxes à répétition ont fait en sorte qu’on se prive aujourd’hui annuellement d’un minimum de 19 millions annuellement. »

La hausse des taxes foncières résidentielles représente une augmentation de 155 $ pour la maison moyenne.

Les propriétés commerciales de Longueuil verront leur compte de taxes augmenter de 5,9 % en moyenne.

« On fait face à des dépenses qui sont plus fortement en augmentation que le taux d’inflation général », a déploré Mme Fournier. « Nous sommes parvenus par un exercice de priorisation et de compression à faire des économies générales de 33 millions. »