Les résidants de Saint-Jean-sur-Richelieu devraient retrouver leur alimentation en eau potable de façon « graduelle », jeudi soir. La Ville a toutefois prévenu que d’autres bris risquent de survenir lors de cette délicate opération de rebranchement.

« Essentiellement, ça veut dire qu’il y aura une augmentation graduelle de la pression d’eau dans les résidences au courant de la soirée », a expliqué le responsable des infrastructures et de la gestion des eaux de la Ville, Guillaume Grégoire, lors d’un point de presse tenu jeudi.

Depuis lundi, plus de la moitié de la population de Saint-Jean-sur-Richelieu a été privée d’eau après une rupture majeure de canalisation. La rupture de canalisation s’était produite pendant un chantier situé à l’intersection des rues Saint-Jacques et Caldwell, lundi dernier. La conduite d’eau potable en cause a un diamètre de 75 centimètres et alimente les quartiers Saint-Luc, L’Acadie, Saint-Jean et l’île Sainte-Thérèse.

Les travaux se sont poursuivis toute la nuit de mercredi à jeudi et la soudure des pièces a été complétée avec succès vers 4 h 30. Des travaux de génie civil ont ensuite commencé peu après 7 h et devaient se terminer en fin de journée. C’est à partir de ce moment que l’eau reviendra progressivement dans les foyers.

Les points de ravitaillement en eau, situés au Carrefour Richelieu et au terminus d’autocars de la rue Boucher seront d’ailleurs maintenus jusqu’à nouvel ordre. L’état d’urgence local demeure aussi en place.

« Quand on aura de l’eau, ça va rester important de limiter notre consommation pour un certain temps encore. Je comprends, ça presse pour l’hygiène corporelle, mais je ne pense pas que les couche-tôt pourront prendre leur douche ce soir. Pour ce qui est des lavages et des lave-vaisselle, ça va aller à demain », a illustré la mairesse, Andrée Bouchard.

D’autres bris devraient survenir

L’opération de réalimentation en eau risque d’être très « délicate », a par ailleurs prévenu Guillaume Grégoire. « En fait, la probabilité de constater des bris est très élevée. Mais on ne craint pas que la réparation effectuée cède. On a une très grande confiance que la réparation est permanente », a-t-il dit.

Le risque qui subsiste, c’est vraiment que sur le reste du réseau municipal, en raison de l’ouverture des vannes et des changements direction de l’eau qu’il va y avoir, d’autres bris surviennent. Guillaume Grégoire

Bref, tout n’est pas encore réglé. Quant à la cause du bris majeur de la conduite, un « post-mortem » sera effectué dans les prochains jours, quand la situation sera réellement revenue à la normale. « C’est à ce moment qu’on pourra tirer des constats sur comment c’est arrivé, quelle est la cause, bref ce qui s’est passé », a soutenu le coordonnateur de l’organisation de sécurité civile, Jean Arsenault.

Plus tôt, mercredi, en entrevue avec La Presse, la mairesse Andrée Bouchard avait toutefois attribué le bris à un possible problème de « vibration » lié à un chantier d’infrastructure situé à proximité. « C’est sûr que tout ça va coûter quelque chose, mais on verra ça après », a-t-elle dit jeudi.

Quatorze écoles demeuraient quant à elles fermées jeudi en raison de « l’absence d’eau potable et de l’inaccessibilité des blocs sanitaires dans les milieux », a annoncé le centre de services scolaire des Hautes-Rivières dans un communiqué. On ignore encore si elles seront toujours fermées vendredi, mais c’est ce qui était prévu aux dernières nouvelles.

Le CISSS de la Montérégie-Centre a aussi demandé à la population d’éviter les urgences de l’hôpital du Haut-Richelieu en raison de problèmes liés à la rupture de canalisation, la coupure d’eau ayant aussi affecté les activités de l’établissement de santé. L’alimentation en eau à l’hôpital a toutefois été assurée manuellement, à l’aide des bornes-fontaines.