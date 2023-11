La mairesse de Montréal s’est dite « très préoccupée » d’avoir appris la suspension des consultations publiques sur le projet de tramway à Lachine, une information révélée par La Presse vendredi dernier.

S’exprimant pour la première fois sur le sujet depuis la semaine dernière, Valérie Plante a affirmé qu’elle demandait maintenant une date de reprise du processus.

« Quand on a appris la nouvelle, ça nous a surpris et très préoccupés évidemment. Vous savez le transport collectif à quel point ça nous tient à cœur », a-t-elle dit mercredi à l’hôtel de ville, en point de presse. « J’ai décidé de communiquer directement avec la ministre des Transports et de la mobilité durable pour lui demander ce qui se passe et surtout lui demander l’assurance que ce projet allait bien se faire. Mme Guilbault m’a répondu que oui, c’était toujours prévu. »

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Selon nos informations, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) devait divulguer cet automne plusieurs scénarios de tracés et de modes de transport pour le « projet du grand Sud-Ouest », qui doit relier Lachine au centre-ville de Montréal. Le processus a été suspendu par Québec, à la demande du cabinet du premier ministre.

« Ce qu’on veut, c’est une date », a continué Mme Plante, mercredi. « Ce dont j’ai besoin le plus vite possible, c’est une confirmation avec une date pour reprendre les consultations. »

La mairesse s’inquiète notamment pour le chèque fédéral de 800 millions déjà promis depuis 2019. « Si on ne le prend pas pour faire du transport collectif dans la région métropolitaine, ça pourrait aller dans une autre province, a-t-elle souligné. Ces sommes-là doivent revenir à la région métropolitaine.

Avec Charles-Éric Blais-Poulin, La Presse