Plus de la moitié de la population de Saint-Jean-sur-Richelieu est privée d’eau courante depuis plus de 48 heures, après une rupture majeure de canalisation dans la municipalité. Les autorités appellent les citoyens à éviter l’urgence de l’Hôpital du Haut-Richelieu.

La mairesse Andrée Bouchard n’a plus espoir de rétablir la situation avant la fin de la journée de jeudi et vient de déclencher l’état d’urgence local. Quelque 26 000 adresses, où vivent 56 000 personnes, sont privées d’eau. Quatorze écoles sont touchées.

« L’eau, c’est vital », a dit Mme Bouchard, en conférence de presse. « Je fais appel à la solidarité des citoyens, des entreprises afin de réduire leur consommation. »

« Étant donné la complexité de la situation, le retour de l’alimentation en eau potable sur la rive ouest [du Richelieu] demeure indéterminé », a indiqué le responsable des mesures d’urgence de la Ville, Jean Arsenault, pendant la même conférence de presse. L’état d’urgence « accorde des pouvoirs exceptionnels à la Ville, afin de prendre des actions immédiates de solution dans le cadre d’une situation complexe et évolutive », indique Saint-Jean dans un communiqué de presse.

En milieu d’après-midi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Montérégie-Centre a demandé à la population d’éviter l’urgence de l’Hôpital du Haut-Richelieu en raion de problèmes liés au bris d’aqueduc. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a pourtant expliqué qu’elle maintenait un « corridor de sécurité » d’alimentation en eau vers l’établissement.

Échec de la première tentative de réparation

La rupture de canalisation s’est produite pendant un chantier à l’intersection des rues Saint-Jacques et Caldwell, lundi. La conduite d’eau potable en cause a un diamètre de 75 centimètres et alimentait les quartiers Saint-Luc, L’Acadie, Saint-Jean et de l’île Sainte-Thérèse. « Les travaux de réparation de la conduite d’aqueduc progressent, indique la Ville. Il s’agit d’une opération complexe et technique qui nécessite du temps et des pièces spécialisées. »

Une première tentative de réparation a échoué dans les dernières heures, a précisé la municipalité, forçant travailleurs et ingénieurs à se tourner vers d’autres solutions.

Des points de distribution d’eau embouteillée ont été mis sur pied par la Ville au Carrefour Richelieu (600, rue Pierre-Caisse) et au terminus (800, rue Boucher). « Sur place, les citoyens peuvent recevoir deux contenants de quatre litres d’eau potable gratuitement par adresse. La distribution se fait via un service à l’auto aux deux emplacements », indique la Ville. « Il est important d’apporter ses bouteilles ou récipients. Le remplissage se fait de manière autonome. »

Certains résidents des secteurs touchés continuent à recevoir un très faible débit d’eau dans leurs robinets. Cette eau doit être bouillie avant consommation et doit être épargnée, indique Saint-Jean-sur-Richelieu, lançant un « appel à la solidarité ».