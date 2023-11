La Presse a révélé jeudi qu’il ne restait qu’un seul consortium dans la course pour obtenir le contrat de creusage du tunnel du prolongement de la ligne bleue, sur plus de six kilomètres.

La Société de transport de Montréal (STM) a défendu jeudi la façon dont elle gère l’octroi du principal contrat du projet de prolongement de la ligne bleue du métro.

« Notre objectif premier est d’obtenir le meilleur projet au meilleur coût possible et dans le respect du cadre normatif applicable », a affirmé l’organisation publique dans un courriel. « Le bureau de projet travaille avec rigueur pour assurer l’intégrité du processus. Il s’agit d’un exercice mené avec sérieux par une équipe multidisciplinaire compétente. »

La Presse a révélé jeudi qu’il ne restait qu’un seul consortium dans la course pour obtenir le contrat de creusage du tunnel du prolongement de la ligne bleue, sur plus de six kilomètres. Ce consortium, baptisé Mobilité Bleu Horizon, est mené par le géant de la construction Pomerleau. Dans les dernières semaines, il a menacé de claquer la porte du projet et de ne pas déposer de soumission si quatre « éléments critiques » du contrat n’étaient pas modifiés, notamment les frais de retard et le montant de la lettre de crédit à obtenir.

Ces demandes ont été analysées de façon indépendante, jure la STM.

« Le bureau de projet renferme plusieurs équipes expertes lui permettant d’analyser rigoureusement chaque demande formulée et de répondre de manière réfléchie, équitable et concertée, au besoin avec les partenaires du projet », a indiqué le transporteur, toujours par courriel. « Le tout tient compte des meilleures pratiques de l’industrie visant à assurer un partage équitable des risques entre le donneur d’ouvrage et le futur adjudicataire. »

La STM a refusé de confirmer les informations de La Presse.

Pomerleau et son partenaire de consortium EBC n’ont pas immédiatement rappelé jeudi. Ils avaient refusé de commenter le dossier l’avant-veille.