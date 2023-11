Les quelque 550 brigadiers qui aident chaque jour les enfants à travers les rues près des écoles ont été mis à pied par la Ville de Montréal en raison des grèves dans le secteur de l’éducation, a appris La Presse. Ils devront se tourner vers l’assurance-emploi si le conflit de travail perdure, mais la Ville de Montréal dit se pencher sur « solutions ».

Depuis mardi matin et pour une durée indéterminée, les brigadiers ne sont plus payés, confirme le Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente ces travailleurs qui gagnent environ 16 000 $ par année.

« J’essaie de me battre avec la Ville présentement, mais on ne veut rien savoir de les payer », dit Marie-Claude Lessard, conseillère syndicale au SCFP.

Au cabinet de la mairesse de Montréal Valérie Plante, on indique que c’était « prévu au contrat de travail » des brigadiers.

« On a négocié avec le syndicat une entente qui a bonifié les salaires, tout le monde était content. Là, on a une situation qui est hors de notre contrôle avec une grève de la fonction publique du gouvernement du Québec. On trouve des solutions », dit Marikym Gaudreault, attachée de presse de la mairesse.

Du côté du SCFP, on dit qu’il s’agit d’une décision qui n’a pas son égal ailleurs au Québec.

« Québec, Trois-Rivières, Gatineau, St-Jean-sur-Richelieu, Brossard, Saint-Bruno » continuent de payer leurs brigadiers, malgré la grève dans le secteur de l’éducation, dit Marie-Claude Lessard.

Ceux de Montréal devront prendre des « journées tempêtes » pour les trois premiers jours de grève, puis devront faire une demande à l’assurance-emploi dès vendredi.

Les enseignants de Montréal seront en grève générale illimitée dès cette date, mais les écoles sont fermées depuis mardi en raison de la grève du Front commun, qui compte parmi ses rangs du personnel scolaire autres que les enseignants.

Les brigadiers scolaires de la métropole sont payés 20,01 $ l’heure. Ils font en moyenne 20 heures de travail par semaine – des horaires coupés en trois quarts de travail par jour – pendant 40 semaines par année. La plupart de ces brigadiers ont plus de 50 ans.

Le recrutement s’est avéré difficile dans les dernières années, à tel point que des policiers du Service de police de la Ville de Montréal ont dû effectuer eux-mêmes ces tâches à un taux horaire nettement plus élevé.

Selon le syndicat, il manque environ 70 brigadiers à Montréal. On craint que si le conflit perdure, entre 10 à 20 % des brigadiers décident d’aller travailler ailleurs et on a proposé à la Ville de Montréal de faire faire du travail communautaire aux brigadiers en attendant la fin du conflit.

« De toute façon, c’est budgété », dit Marie-Claude Lessard. « Ils ne veulent pas », ajoute-t-elle.