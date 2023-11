Valérie Plante est « prête à pitcher n’importe qui sous l’autobus pour protéger sa clique », a attaqué lundi l’opposition à l’hôtel de ville, juste avant le vote sur la mise sous tutelle de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

Aref Salem a ouvert le conseil municipal qui se tient lundi et mardi avec sa charge la plus dure jusqu’à maintenant. Il reproche à l’administration Plante d’épargner l’ex-présidente du comité exécutif Dominique Ollivier et de diriger les projecteurs vers la dirigeante actuelle de l’OCPM, Isabelle Beaulieu.

« La mairesse a carrément perdu le contrôle », a dit M. Salem. « Pourquoi la mairesse a-t-elle fini par punir Mme Beaulieu sans jamais annoncer quoi que ce soit pour retirer Mme Ollivier de son caucus ou du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) – et du salaire qui vient avec ? »

Valérie Plante a répliqué en défendant son action dans le dossier de l’OCPM.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Valérie Plante

« Moi je l’ai toujours dit : ce qui m’importe ce n’est pas de donner la réponse la plus rapide, c’est de donner la bonne réponse, la bonne solution », a répondu la mairesse. « J’aimerais rappeler au chef de l’opposition que l’ensemble des compétences de Mme Ollivier font en sorte qu’elle peut toujours représenter dignement l’ensemble de ses concitoyens dans Rosemont-La Petite-Patrie. »

« Je pense qu’il était important, dans une société de droit, de pouvoir laisser la parole aux gens qui sont directement concernés, c’est-à-dire Mme Beaulieu et Mme Ollivier. C’est ce qu’on a fait », a continué Mme Plante.

Les élus du conseil municipal devront se prononcer, lundi soir ou mardi avant-midi, sur une proposition de l’administration Plante pour limoger Mme Beaulieu et bloquer les dépenses de l’OCPM, à l’exception du salaire des employés.