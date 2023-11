(Montréal) Le pont Jacques-Cartier, l’un des principaux axes de circulation entre Montréal et la Rive-Sud, était fermé à la circulation dans les deux directions à l’heure de pointe matinale, jeudi matin, en raison de la présence de manifestants.

La Presse Canadienne

Vers 7 h, la direction des communications de la Sûreté du Québec (SQ) confirmait l’information, qu’elle venait tout juste d’apprendre. Elle n’était pas en mesure de dire si une intervention était imminente et, le cas échéant, de quel type.

Dans un communiqué émis jeudi, les manifestants disent vouloir dénoncer « la complicité du Canada dans le génocide des Palestiniens », dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas. Ils demandent également au premier ministre Justin Trudeau « d'appeler un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza ».

« Nous sommes ici en solidarité avec Gaza parce que nous ne pouvons pas rester silencieux et laisser le statu quo se poursuivre pendant que le premier ministre Trudeau et [la ministre des Affaires étrangères] Mélanie Joly, dont les circonscriptions se trouvent dans notre ville, apportent un soutien diplomatique et matériel constant aux bombardements d'une population assiégée de 2,2 millions de Palestiniens, soumise à un blocus depuis 16 ans et à une occupation qui dure depuis 56 ans », affirme Rachel Barker, l'une des manifestantes, citée dans le communiqué.