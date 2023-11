La police de Longueuil enquête sur des menaces de mort visant la mairesse Catherine Fournier, liées au dossier controversé sur les cerfs du parc Michel-Chartrand.

Ces menaces ont été proférées par le même individu depuis quelques semaines, a indiqué à La Presse Olivier Simard, du cabinet de la mairesse.

« Le dossier est sous enquête et l’arrestation du principal suspect n’a pas été effectuée », a confirmé l’inspecteur Gino Iannone, porte-parole corporatif pour le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL). Il a précisé ne pas pouvoir entrer dans les détails sur la façon dont ces menaces ont été exprimées à l’endroit de Mme Fournier.

Rappelons que le dossier de la surpopulation des cerfs de Virginie dans ce parc longueuillois soulève les passions depuis plusieurs années. Le 26 octobre, la Cour d’appel du Québec — le plus haut tribunal de la province — a maintenu un jugement précédent de la Cour supérieure permettant à la ville d’aller de l’avant avec l’abattage de certains animaux, par une chasse contrôlée.

Ce n’est pas la première fois que la saga sur les cerfs du parc Michel-Chartrand conduit à des actes criminels. En 2020, trois individus avaient été arrêtés à Longueuil pour des menaces de mort à l’endroit de l’ex-mairesse de la ville, Sylvie Parent, toujours en lien avec la décision controversée d’abattre certains cerfs de ce parc municipal.

Protection accrue autour de la mairesse

Depuis septembre, un système de protection rapproché a été mis en place autour de Catherine Fournier, a aussi indiqué le cabinet de la mairesse. Soit avant même la réception de ces menaces de mort.

C’est le SPAL qui a proposé d’instaurer ce protocole afin de mieux protéger l’élue, explique l’inspecteur Iannone. « Il y a eu plusieurs incidents qui auraient pu brimer la sécurité de la mairesse, mais sans constituer un acte criminel », affirme-t-il. Ça a été mis en place « dans le contexte où Mme Fournier est très présente sur la place publique, à gérer de nombreux dossiers polarisants, ajoute-t-il. Il y a beaucoup d’effervescence autour de la mairesse, et on ne voulait pas attendre que des évènements [malheureux] arrivent. »

Les policiers assignés à la protection de la mairesse font partie des équipes du SPAL, et ont aussi reçu une formation de la Sûreté du Québec et du ministère de la Sécurité publique. Ils ne sont pas déployés 24 h sur 24, mais bien en fonction des « menaces potentielles », précise M. Iannone.

Le SPAL n’a pas eu à faire l’embauche de nouvelles ressources pour assurer ce protocole. Cette restructuration n’a aucun impact sur les « services directs aux citoyens », ajoute-t-il.

À Longueuil, c’est bien la première fois qu’un tel protocole de protection est déployé autour d’un élu, souligne M. Iannone. « Tout le monde a le droit à la liberté d’expression — [notamment] sur le débat en lien avec les chevreuils — mais nous on va appliquer à la lettre le Code criminel », prévient-il. « Tous les dossiers, incluant les menaces, vont être traités avec sérieux. »