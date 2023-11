Montréal allongera quelque 715 millions pour le transport collectif l’an prochain, un bond de 48 millions par rapport à l’an dernier. La hausse de dépenses est surtout attribuable au prolongement de la ligne bleue, au Réseau express métropolitain (REM) ainsi qu’au rabais tarifaire destiné aux personnes de 65 ans et plus.

Seulement l’an prochain, près de 8 millions seront investis pour des « travaux incidents » autour du REM, qui doit inaugurer en 2024 plusieurs nouvelles stations au centre-ville et dans l’ouest de l’île.

La Ville, qui dit vouloir s’assurer « que CDPQ Infra intègre les orientations municipales au projet du REM afin de respecter les besoins de la population » en matière d’aménagements et d’insertion urbaine, prévoit allonger 39 millions autour du projet de train léger d’ici 2023, et 49 millions d’ici 2033.

À court terme, la gratuité dans le métro et les autobus pour les aînés pèsera lourd en 2024. Elle coûtera environ 34 millions à la Ville l’an prochain, contre 24 millions l’an dernier, un écart qui s’explique par le fait qu’en 2023, la mesure n’était entrée en vigueur qu’à l’été seulement.

Le reste provient d’une contribution aux travaux du prolongement de la ligne bleue, dont les cinq stations vers Anjou doivent être livrées d’ici 2029. Une somme de 3 millions y sera consacrée l’an prochain, mais augmentera rapidement au fil du temps pour atteindre 65 millions d’ici 2028 et 154 millions d’ici 2033.

En incluant d’autres frais connexes, la contribution totale de la Ville à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) bondira donc de 48,4 millions, passant de 667,2 millions à 715,6 millions, l’équivalent de 10 % du budget.

On ignore toutefois si cette contribution totale épongera le manque à gagner de la Société de transport de Montréal (STM), puisque l’ARTM n’a pas encore diffusé son budget. Ce devrait être fait ce jeudi.

Dans son budget qu’elle dit « préliminaire » publié ce mercredi, la STM dit toujours s’attendre à traîner un déficit imposant de 35,6 millions, comme le révélait La Presse mercredi. L’opérateur appréhende aussi de devoir supprimer 120 postes et de réduire ses dépenses de 50 millions pour éviter de devoir réduire le service dans le métro et les autobus.

526 millions pour le réseau routier

Le réseau routier, lui, bénéficiera d’investissements municipaux d’environ 526 millions pour 2024, ce qui représente 6,1 % du budget. Sans surprise, l’argent ira surtout à de grands projets, comme l’avenue des Pins, le pont Jacques-Bizard, la voie Camillien-Houde ou encore la rue Jean-Talon Est. Les travaux sur cette dernière coûteront par exemple environ 131 millions à la Ville d’ici 10 ans.

Au total, un investissement significatif de 4,7 milliards est prévu à long terme pour la réhabilitation des infrastructures routières, dont plus de 840 millions dans les programmes de planage-revêtement sur le réseau artériel et local, qui ont pour but d’éviter la prolifération de nids-de-poule. Une somme d’environ 1,1 milliard est aussi anticipée pour la reconstruction de rues locales et la réfection des réseaux d’aqueduc.

La Ville prévoit investir 15 millions par année, pour un total de 150 millions d’ici 10 ans, dans des « mesures de sécurisation » aux abords des écoles et de lieux fréquentés par les personnes âgées, surreprésentées dans les statistiques de collision. Plusieurs feux prioritaires aux piétons seront notamment ajoutés partout sur l’île.

« On va sécuriser 33 nouvelles écoles et lancer un appel à projets pour sécuriser les déplacements des piétons aînés. On va aussi sécuriser 20 nouvelles traverses, entre autres, grâce à 20 nouveaux brigadiers », a évoqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante, à ce sujet. Le total des brigadiers atteindra dorénavant 640.

Un programme de maintien et d’amélioration des feux de circulation, évalué à 180 millions sur 10 ans, soutiendra également ces efforts.

Belle part pour le vélo

La colonne vertébrale du réseau cyclable montréalais, le Réseau express vélo (REV), n’est pas en reste. Il recevra 30 millions par année dès 2024, et ce, jusqu’en 2033 au minimum. Des prolongements du REV d’environ 5,3 km sont prévus dans les prochains temps, dont sur les axes Saint-Antoine et Saint-Jacques.

Côté vélo-partage, BIXI touchera environ 16,4 millions l’an prochain pour poursuivre son développement, en plus de 6,2 millions pour l’électrification de sa flotte. Il s’agit d’une hausse de dépenses notable, au moment où l’organisme tente pour la première fois cette année de livrer le service à l’année. En principe, le rythme des investissements demeurera le même au cours des 10 prochaines années.

Montréal veut « augmenter de 50 % la flotte actuelle » de BIXI sur une période de cinq ans. Dès 2024, on ajoutera notamment plus de 1000 vélos et installera près de 100 stations supplémentaires, au moment où le nombre d’usagers croît exponentiellement.

Sur une période de 10 ans, une somme de 100 millions provenant du programme de maintien du réseau cyclable est prévue pour « corriger les déficiences observées à la surface des voies cyclables, ce qui améliorera le confort et la sécurité de celles-ci ».