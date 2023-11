Quinze stations de métro ont été vandalisées pendant la nuit, dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas. Des affiches portant le slogan « Génocide en Palestine, Canada complice » ont été placardées par dizaines sur les édicules du métro.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) confirme avoir reçu plusieurs appels concernant ces affiches dès 5 h mardi matin, soit une demi-heure avant l’ouverture du métro.

« On considère que c’est un méfait, mais c’est la section des crimes haineux qui prend cette enquête en charge et qui déterminera si c’est de la haine ou non », explique Sabrina Gauthier, porte-parole du SPVM.

Les enseignes sont toutes dotées de codes QR qui mènent vers des sites internet soutenant la Palestine. Certains présentent des manifestations à venir ou des pétitions.

Les panneaux sont tellement collants que les employés de la Société de transport de Montréal peinent d’ailleurs à les enlever. « Ce qu’on essaye de faire en ce moment, c’est de les caviarder ou de les cacher parce qu’on nous a rapporté qu’elles ne se décollent pas facilement du tout », ajoute Mme Gauthier.