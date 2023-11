La pression était trop forte : la numéro 2 de l’administration Plante, Dominique Ollivier, démissionnera cet après-midi, a pu confirmer La Presse.

Elle en fera l’annonce à 15 h à l’hôtel de ville de Montréal. La mairesse de Montréal prendra ensuite la parole à 16 h.

Mme Ollivier était au centre d’une controverse entourant ses frais de déplacement et de restaurant à l’époque où elle dirigeait l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), entre 2014 et 2021. Un souper d’huîtres à 347 $ pour deux personnes dans un restaurant parisien avait particulièrement marqué les esprits. Les dépenses ont été révélées par les médias de Québecor.

Avec à peine une quinzaine d’employés, l’OCPM est le service de la Ville de Montréal qui coûte le plus en dépenses de représentation. L’état-major de l’organisation a visité l’Espagne, le Mexique, le Brésil, l’Angleterre, la Tunisie, le Maroc, l’Australie, la Suisse, la Côte d’Ivoire et le Mozambique.

La semaine dernière, Mme Ollivier avait admis que la confiance des citoyens était ébranlée à la suite de ces révélations. « Ce n’est pas parce que des dépenses sont légales et permises qu’elles sont acceptables », selon la présidente du comité exécutif. « Je regrette particulièrement que certaines dépenses affectent le sentiment de confiance de la population et je suis la première à dire que les choses doivent changer au sein de l’OCPM. »

En tant que présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier devait présenter le budget de la Ville de Montréal mercredi. On ne sait pas encore qui va prendre sa place.

Née en Haïti en 1964, Mme Ollivier a une formation en génie et une maîtrise en administration publique de l’École nationale d’administration publique, selon le site internet de sa formation politique. Elle a longtemps milité au Parti québécois et travaillé dans les cabinets péquistes et bloquistes avant d’arriver sur la scène municipale. Elle a été présidente l’OCPM de 2014 à 2021.