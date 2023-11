La numéro 2 de l’administration Plante, Dominique Ollivier, a démissionné ce lundi après-midi, affirmant que la situation devenait « absolument impossible », dix jours après les révélations sur ses dépenses.

Elle a en fait l’annonce à 15 h à l’hôtel de ville de Montréal. La mairesse de Montréal doit prendre la parole à 16 h.

Mme Ollivier a expliqué sa démission en évoquant une quantité importante de messages « violents, misogynes et racistes » reçus dans les derniers jours. « Vous comprenez que dans ce genre de contexte-là, alors que nous avons d’importants rendez-vous devant nous. […] Ça devient absolument impossible de permettre que la controverse actuelle mine la confiance de la population. »

« Il est important pour moi que l’avenir de la Ville se poursuive de façon sereine », a continué Mme Ollivier. « C’est pourquoi j’ai annoncé à Mme Plante mon intention de me retirer des fonctions de présidente et de membre du comité exécutif. »

Elle demeure élue locale dans Rosemont-La Petite-Patrie et compte témoigner devant une commission du conseil municipal.

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Aref Salem, a affirmé que la décision de Dominique Ollivier « était la chose à faire ». « Ça commençait à miner la confiance de la population envers l’administration municipale au complet », a-t-il déploré. « Les gestes qui ont été posés n’étaient pas à la hauteur de la fonction. […] Éthique, moralement, on n’a pas le droit. »

M. Salem a estimé que Valérie Plante « va sortir affaiblie » de cet épisode.

Voyages à travers le monde

Depuis le début du mois, Mme Ollivier était au centre d’une controverse entourant ses frais de déplacement et de restaurant à l’époque où elle dirigeait l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), entre 2014 et 2021. Un souper d’huîtres à 347 $ pour deux personnes dans un restaurant parisien avait particulièrement marqué les esprits. Les dépenses ont été révélées par les médias de Québecor.

Avec à peine une quinzaine d’employés, l’OCPM est le service de la Ville de Montréal qui coûtait le plus en dépenses de représentation. L’état-major de l’organisation a visité l’Espagne, le Mexique, le Brésil, l’Angleterre, la Tunisie, le Maroc, l’Australie, la Suisse, la Côte d’Ivoire et le Mozambique dans les dernières années.

La semaine dernière, Mme Ollivier avait admis que la confiance des citoyens était ébranlée à la suite de ces révélations. « Ce n’est pas parce que des dépenses sont légales et permises qu’elles sont acceptables », selon la présidente du comité exécutif. « Je regrette particulièrement que certaines dépenses affectent le sentiment de confiance de la population et je suis la première à dire que les choses doivent changer au sein de l’OCPM. » Jusqu’à vendredi dernier, Valérie Plante défendait bec et ongles sa numéro 2.

En tant que présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier devait présenter le budget de la Ville de Montréal mercredi. On ne sait pas encore qui va prendre sa place.

Née en Haïti en 1964, Mme Ollivier a une formation en génie et une maîtrise en administration publique de l’École nationale d’administration publique, selon le site internet de sa formation politique. Elle a longtemps milité au Parti québécois et travaillé dans les cabinets péquistes et bloquistes avant d’arriver sur la scène municipale. Elle a été présidente l’OCPM de 2014 à 2021.