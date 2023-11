(Montréal) Un total de 188 nouvelles places d’hébergement pour personnes en situation d’itinérance et du financement pour élargir les services de certains refuges : Montréal obtient un total de 9,7 millions de dollars de Québec pour soutenir sa population de sans-abri cet hiver.

C’est ce qu’a annoncé le ministre responsable des Services sociaux Lionel Carmant à Montréal vendredi. Il était accompagné pour l’occasion par Pierre Fitzgibbon, qui est notamment ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, ainsi que de la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Cette somme de 9,7 millions fait partie des 15,5 millions annoncés en septembre par Québec pour financer des projets de refuges à la grandeur de la province.

« Les refuges permettent d’accueillir les gens [en situation d’itinérance], ils sont un premier pas vers la réaffiliation, a expliqué M. Carmant en conférence de presse. Les services qu’on offre, on ne parle plus juste de mesures hivernales. On parle de choses qui vont être en place 24/7, toute l’année, ajoute-t-il. Ça permettra d’augmenter le nombre de lits sur le territoire et d’augmenter le nombre de places 24/7 sur le territoire. »

Pour Valérie Plante, cette annonce est une « importante ». « Le froid s’en vient, et on a cette volonté là commune de se dire que tout le monde a le droit d’être au chaud, en sécurité, et d’être accueilli avec bienveillance », a-t-elle martelé.

La présence du ministre Fitzgibbon à cette conférence de presse témoigne de l’engagement de Québec envers la question de l’itinérance, a ajouté Mme Plante.

Plus de détails à venir.