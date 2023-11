(Montréal) Le Réseau expresse métropolitain (REM) a annoncé vers 7 h 15 mercredi la reprise du service, dans les deux directions.

La Presse Canadienne

Peu avant 7 h, le site web du REM signalait des arrêts de service en direction de la gare Centrale, à Montréal, de même qu’en direction de Brossard, en Montérégie.

La cause de ces arrêts de service n’a pas été communiquée.

En cas d’interruption du REM d’une durée de plus de 20 minutes en heures de pointe, des autobus doivent déployés dans les meilleurs délais par les partenaires du REM. Des messages sonores et visuels devaient être transmis à bord des voitures et dans les stations du réseau.

Lundi dernier, des dizaines de passagers du Réseau express métropolitain ont été prisonniers des wagons pendant plus de deux heures alors que le service de train reliant le centre-ville de Montréal à Brossard a été en panne pendant l’heure de pointe. Une panne informatique était en cause.

Des pannes se sont aussi produites mardi.