Lundi, en pleine heure de pointe de la fin de la journée, des dizaines de passagers du REM ont de nouveau été prisonniers des wagons pendant plus de deux heures, entre Montréal et Brossard.

Le gestionnaire du Réseau express métropolitain (REM), CDPQ Infra, devra rapidement donner « un coup de barre » et apporter des améliorations à ses communications lorsque son train léger est en panne, réclament des élus municipaux.

« Clairement, il y a une amélioration à apporter aux communications. C’est inacceptable de laisser les citoyens dans le néant sur les raisons de la panne et sa durée. Il y a vraiment un coup de barre qui doit être donné, et ce, rapidement », a dénoncé mardi la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

À ses côtés, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a ensuite affirmé que « chaque fois qu’il y a une panne, c’est problématique ».

« Ça a un impact sur les travailleurs, les étudiants et plein de gens qui comptent sur le transport collectif. […] Les gens ont envie de faire ce transfert modal, mais il faut qu’ils aient des options, que ce soit rapide et financièrement accessible. Il faut développer des projets, mais aussi s’occuper de ce qui roule », a-t-elle dit.

Les deux mairesses réagissaient à une série de nouvelles pannes survenues ces derniers jours dans le REM. Lundi, en pleine heure de pointe de la fin de la journée, des dizaines de passagers ont de nouveau été prisonniers des wagons pendant plus de deux heures, entre Montréal et Brossard.

Par courriel, CDPQ Infra a précisé lundi que ce sont « des problèmes techniques au niveau du système informatique » qui ont causé des ennuis et occasionné « des erreurs au centre de contrôle ».

Deux pannes sont survenues lundi dans la même journée, puisque le service avait également été à l’arrêt en matinée en raison du même problème pour lequel des correctifs n’ont pas permis de régler la situation. Mardi matin, une nouvelle interruption est aussi survenue, mais aucune cause n’a été divulguée.

Chaque fois, un simple message est diffusé sur X et dans le train, en parlant d’un ralentissement de service ou d’un problème technique, mais aucun autre détail n’est réellement donné aux usagers.

« On est encore dans une période de rodage, mais il s’agit d’une problématique qu’on a rencontrée pour la première fois aujourd’hui », a expliqué le vice-président aux affaires publiques de CDPQ Infra, Philippe Batani, en entrevue avec La Presse Canadienne.

Vendredi dernier, de nombreux usagers du REM étaient également demeurés coincés dans des trains immobilisés entre deux stations durant plus de 30 minutes. Le gestionnaire du REM avait alors précisé qu’un « frein d’urgence » avait été activé sur un train entre la gare Centrale et L’Île-des-Sœurs. Le frein d’urgence se serait activé « en raison d’un système de détection trop sensible », avait-on ajouté.

Sur les réseaux sociaux, la frustration des usagers est pour le moins palpable depuis quelques jours, plusieurs déplorant qu’aucune information ne leur soit transmise en temps réel lors d’une panne. « Aucun message, aucun support, personne pour dépanner. On fait quoi ? », s’est par exemple interrogé un usager.

Avec La Presse Canadienne