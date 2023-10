Le comité directeur de Mobilité Montréal, responsable de coordonner les chantiers de la région métropolitaine, se réunira pour la première fois en presque quatre ans à la fin du mois d’octobre. Québec dit vouloir avoir « un échange transparent » sur la mission de l’organisme pour les années à venir.

Dans un courriel envoyé vendredi à divers partenaires, dont La Presse a obtenu copie, la ministre des Transports Geneviève Guilbault confirme qu’une rencontre du comité se tiendra le 27 octobre prochain. Il s’agira d’une première depuis un bon moment déjà.

En octobre 2022, La Presse avait en effet révélé que la direction de Mobilité Montréal n’avait eu qu’une seule rencontre dans les cinq dernières années, et ce en dépit de la forte augmentation du nombre d’entraves et de chantiers d’année en année dans la métropole. À ce moment, la plus récente rencontre s’était tenue en 2020 et la précédente, au début 2018.

Plusieurs sources dénonçaient alors, sous le couvert de l’anonymat, l’absence de leadership à la tête de l’organisme, en s’inquiétant de son immobilisme.

Sous pression, Mme Guilbault avait ensuite promis quelques mois plus tard, en juin, que Mobilité Montréal se réunirait plus souvent en 2023 avec un mandat « renouvelé » pour améliorer la coordination des travaux.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, en avril dernier

« On peut faire mieux pour les prochaines années. […] On va être meilleurs en 2024. C’est l’engagement que je prends aujourd’hui », avait-elle dit, en disant vouloir « bonifier encore plus l’échange d’informations », en incluant les entraves provenant du secteur privé.

Établir les priorités

Bref, la rencontre en question sera la première en tout près de quatre ans et seulement la deuxième en plus de cinq ans. Dans les années suivant sa création en 2011, dans la foulée de la chute d’un paralume sur l’autoroute Ville-Marie, Mobilité Montréal tenait pourtant plusieurs réunions périodiques et régulières, avec des ministres, maires et autres acteurs de l’écosystème des transports.

La lettre envoyée ce vendredi par la ministre évoque notamment « l’occasion d’échanger sur nos besoins respectifs par rapport aux entraves, d’établir nos priorités d’action et d’émettre des recommandations qui guideront le travail des sous-comités de Mobilité Montréal ».

« Un bilan des chantiers 2023 ainsi qu’une brève présentation des entraves de la prochaine année vous seront présentés. Or, l’objectif premier de cette rencontre demeure d’avoir un échange transparent et stratégique sur la mission de Mobilité Montréal pour les années à venir », ajoute l’élue.

D’après nos informations, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a par ailleurs accepté la demande faite par Aéroports de Montréal (ADM) afin de siéger au comité directeur de Mobilité Montréal. Un sous-comité devrait aussi être créé pour le secteur de l’aéroport en particulier.

L’organisation aéroportuaire, aux prises avec de longues files d’attente en voiture ou en autobus et des délais importants d’attente, veut ainsi être en meilleure position pour en savoir plus sur les entraves à la circulation sur les chemins d’accès vers l’aéroport.