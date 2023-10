Dans son budget 2024, qui sera déposé le 15 novembre, la Ville de Montréal n’augmentera pas les taxes municipales au-delà de l’inflation, a promis la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier.

« Les derniers chiffres d’inflation que j’ai vus de Statistique Canada étaient de 5,2 % à la hausse. Je peux garantir aux Montréalais qu’on ne s’en va pas là », a-t-elle assuré, en marge d’une conférence de presse vendredi.

L’an dernier, les comptes de taxes ont augmenté de 4,1 % en moyenne, a rappelé Mme Ollivier. Les hausses ont été de 2 % et de 0 % au cours des deux exercices précédents — un gel avait été décrété la première année de la pandémie.

Or, l’inflation a connu une croissance beaucoup plus importante au cours de cette période, a-t-elle fait remarquer. « On ne peut pas absorber tout le choc de l’inflation, parce qu’on va tomber en déséquilibre », a prévenu la grande argentière de la Ville.

Il y a deux jours, la mairesse Valérie Plante avait refusé de s’engager à respecter sa promesse électorale de ne pas augmenter les taxes municipales plus que l’inflation, au moment où plusieurs arrondissements de la Ville annonçaient des hausses importantes, jusqu’à 13 %, de la portion locale du compte de taxes.

Dominique Ollivier soutient que les services municipaux sont actuellement en pleine revue de leurs activités pour voir où ils peuvent se « serrer la ceinture » pour éviter des hausses de taxes trop salées, tout en offrant les « meilleurs services possibles ».

« On fait une revue des activités de la Ville, où on prend chaque service, arrondissement par arrondissement, dit-elle. On est en train de retourner toutes les pierres. »

« On a à cœur la capacité de payer et les intérêts de la population, mais il y a des réalités auxquelles on ne peut pas échapper », a-t-elle ajouté, soulignant que la valeur des contrats déneigement a doublé et que le ramassage des ordures coûte aussi beaucoup plus cher, par exemple.